Coens zoekt smoel voor CD&V

Joachim Coens is in vele opzichten de tegenpool van Georges-Louis Bouchez, de MR-voorzitter die altijd maar 'kot' maakt. In een kerstmanifest neemt de CVP-voorzitter de draad op van een volkspartij die dicht bij de mensen staat.

Het is met vuur spelen, de strategie van 'particip-opposition' waarmee MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zich sinds het begin van Vivaldi voortdurend in de kijker werkt. In een interview in De Zondag pleitte hij er opnieuw voor met kerst met meer familie om de dis te zitten, terwijl de regering-De Croo er alles aan wil doen om een derde golf te vermijden.

Waarom doet Bouchez wat hij doet? Het antwoord is simpel: hij probeert zich populair te maken. Zeker in Franstalig België, met de blik op Parijs gericht, zijn de strikte coronaregels voor Kerstmis geen evidentie. Dus gaat Bouchez soloslim. In de strijd met de PS om het politieke marktleiderschap in Franstalig België moet Bouchez buiten de regering het verschil maken, want in de regering moeten de Franstalige liberalen loyaal zijn ten opzichte van premier Alexander De Croo (Open VLD) en kunnen ze hooguit proberen te verhinderen dat de realisaties van de regering-Michel worden teruggedraaid.

In de casting zit het ook niet goed. De Franstalige liberalen hebben 'flutbevoegdheden': buitenlandse zaken voor Sophie Wilmès, iets voor de jongste Michel en middenstand voor David Clarinval. Dus geeft Bouchez de Franstalige liberalen zelf een smoel.

Voltreffer

Sammy Mahdi, van wie Coens het nipt haalde in de voorzittersverkiezingen, is de geknipte figuur om de nieuwe Theo Francken of Maggie De Block te worden.

Vivaldi was ook geen cadeau voor CD&V-voorzitter Joachim Coens. Zijn partij dreigde het vijfde wiel aan de wagen te worden. Maar Coens duwde door. In tegenstelling tot Bouchez sleepte hij met financiën, binnenlandse zaken en asiel en migratie zware ministersportefeuilles uit de brand, waarmee CD&V zich kan opwerpen als degelijke bestuurspartij. Dat is altijd het handelsmerk van de christendemocraten geweest.

Bovendien was de casting een voltreffer. Coens trok met zijn ministers de kaart van de verjonging en de vernieuwing. De Oost-Vlaming Vincent Van Peteghem was de leider van de zogenaamde twaalf apostelen, die de partij na de verkiezingsnederlaag in 2019 doorlichtten. Met Annelies Verlinden toverde Coens een wit konijn uit zijn hoed. Ze vormt samen met De Croo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) het Vlaamse trio dat in beeld loopt in de strijd tegen corona. Sammy Mahdi, van wie Coens het nipt haalde in de voorzittersverkiezingen, is de geknipte figuur om de nieuwe Theo Francken of Maggie De Block te worden.

Toch is het nog altijd zoeken naar een nieuw elan voor CD&V. Met een kerstmanifest keert de CD&V-voorzitter, een jaar nadat hij zijn intrek genomen heeft in het partijhoofdkwartier in de Wetstraat 89, terug naar de wortels van de christendemocratie. Het doet denken aan het kerstprogramma van 75 jaar geleden, de oprichtingsacte van de CVP.

Schermvullende weergave

Dicht bij de mensen, daar wil Coens naar terug. 'Dicht bij de burger, midden in het echte leven! In de jaren 1970 was onze slogan ‘Omdat mensen belangrijk zijn’ en dat moet weer het motto worden. Mijn partij moet terug een volkspartij zijn. Het gaat om de mensen, ze moeten zich terug belangrijk weten. Geef de power to the people', schrijft Coens in de inleiding.

Nabijheid

Coens' ambitie is niet om van CD&V een nichespeler te maken à la ChristenUnie in Nederland, hij wil weer de volkspartij zijn die CD&V lang is geweest. Zijn analyse is dat de wereld voor de gewone man vaak te groot is geworden, dat mensen de controle over hun leven kwijt zijn en nood hebben aan nabijheid, een politiek sleutelbegrip in het discours van Coens. De CD&V-voorzitter maakt in zekere zin dezelfde analyse als wijlen Pim Fortuyn, die de verweesde samenleving houvast wilde bieden met meer aandacht, liefde en respect voor de kernnormen en -waarden van onze eigen cultuur.

Coens zelf verwijst naar Sebastian Kurz, de premier van Oostenrijk, als inspiratiebron.

Coens zelf verwijst naar Sebastian Kurz, de premier van Oostenrijk, als inspiratiebron. Hij plant er zelfs een werkbezoek te brengen, want Kurz is erin geslaagd de christendemocratie weer aantrekkelijk te maken en van de Oostenrijkse Volkspartij, de ÖVP, weer de leidende politieke formatie te maken. Net zoals Fortuyn slaagt Kurz erin de onderbuik van de mensen aan te spreken. Dat is Coens nog niet gelukt.