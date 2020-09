Comeback van het jaar: Frank Vandenbroucke vicepremier voor sp.a

Sp.a tekent voor de politieke comeback van het jaar: gewezen partijvoorzitter en Teletubbie Frank Vandenbroucke treedt toe tot de regering-De Croo als minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken.

Sp.a: Vandenbroucke is terug

Voor een 27-jarige in korte broek is sp.a-voorzitter Conner Rousseau een gewiekste onderhandelaar. Dat is een van de eindconclusies nu de puzzelstukken van de regering-De Croo stilaan in elkaar vallen. De sp.a haalt een portefeuille binnen waar ze in normale omstandigheden nooit aanspraak op zou kunnen maken: Volksgezondheid en Sociale Zaken. Het zijn de bevoegdheden bij uitstek waar de PS op aasde, zeker na zes jaar Maggie De Block (Open VLD).

Schermvullende weergave Conner Rousseau kondigde het nieuws aan via Instagram.

Maar Rousseau had nog een rekening openstaan met PS-voorzitter Paul Magnette. Het voorbije jaar gebruikte Magnette zijn junior partner geregeld om de kastanjes uit het vuur te halen. Vorige week gebeurde dat zelfs twee keer: eerst liet Magnette Rousseau het vuile werk opknappen om Georges-Louis Bouchez (MR) een toontje lager te doen zingen. Vervolgens heronderhandelde de sp.a-voorzitter op zijn eentje over de krijtlijnen van het regeerakkoord met Egbert Lachaert (Open VLD).

De PS heeft dat nu gehonoreerd door het sociale topdepartement aan de sp.a af te staan. En Rousseau pakt daarvoor echt wel uit met een bom. Frank Vandenbroucke, een van de vier Teletubbies van weleer die compleet getroubleerd raakte met de partij, zou terugkeren. Vandenbroucke koos na zijn politieke loopbaan voor een academische carrière en legde de basis voor de pensioenhervorming. Meermaals nam hij daarbij standpunten in die tegen de partij ingingen.

Naast Sociale Zaken krijgen de Vlaamse socialisten ook de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Dat wordt Meyrame Kitir.

PS: Wonderboy Dermine in de wei

De PS krijgt de rest van het sociale beleid. Het gaat over Werk en Economie, Pensioenen en een nieuwe bevoegdheid: het relancebeleid. Magnette rekent daarvoor op zijn rechterhand Thomas Dermine. De voormalige Waal van het Jaar en Harvard-alumnus is een rijzende ster in de partij. Hij belichaamt een nieuw socialisme: hard in de leer, maar met een grote ondernemersreflex. Pierre-Yves Dermagne, die vermoedelijk vicepremier wordt, past in hetzelfde rijtje. Voor de Pensioenen gaat de naam van Karine Lalieux rond. Oudgediende André Flahaut wordt met twee posten in verband gebracht die hij al eerder bekleedde: Defensie of het voorzitterschap van de Kamer, dat naar de PS gaat.

CD&V: Coens verjongt stevig

CD&V-voorzitter Joachim Coens verrast met jonge namen, onder wie de onbekende Annelies Verlinden.

Tweede grote conclusie: CD&V-voorzitter Joachim Coens lag de voorbije weken onophoudelijk onder vuur, maar in tegenstelling tot zijn voorganger Wouter Beke durft hij wel door te selecteren. Een meubelstuk als Pieter De Crem en de zestiger Koen Geens verdwijnen van het toneel. Ook minister van Werk Nathalie Muylle moet wijken, vooral omdat ze uit West-Vlaanderen komt en de partij daar al veel gezichten heeft.

Coens kiest doelbewust voor verjonging in de provincies waar CD&V dat nodig had. De toekomstige staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi komt uit Vlaams-Brabant. Oost-Vlaanderen levert met Vincent Van Peteghem de toekomstige vicepremier en de minister van Financiën. Van Peteghem is burgemeester van De Pinte en een doctor in de Economie. De verrassende Annelies Verlinden uit Antwerpen krijgt Binnenlandse Zaken. Verlinden is een topvrouw bij het advocatenkantoor DLA Piper en was in het verleden voor CD&V actief. Maar heel belangrijk: in het Arco-proces trad ze op als advocate van het spaarvehikel van de christelijke arbeidersbeweging. Of dat betekent dat zij Arco weer brandende moet houden, is niet duidelijk.

De departementen die Coens uit de brand heeft gesleept, zijn niet van de minste. Financiën was voor de PS weggelegd. Dat was de deal tussen de PS en Open VLD over het premierschap. Maar Coens ging daar woensdag tegenin en Magnette bond in. CD&V mag bovendien ook nog een ondervoorzitter voor de Europese Investeringsbank aanduiden. Dat wordt niet Koen Geens, hij verkast naar de Kamer.

Groen en Ecolo: eindelijk geloofwaardig

Tinne Van der Straeten geeft Groen de geloofwaardigheid waar de partij zo naar snakt.

Groen mag het klimaatbeleid vormgeven. Dat wordt de job van de alom gerespecteerde Tinne Van der Straeten. De Brusselse heeft er een carrière als advocate in milieurecht opzitten en bouwde veel geloofwaardigheid op in het bedrijfsleven. Net aan geloofwaardigheid ontbrak het Groen de voorbije jaren bij het ontvouwen van zijn klimaatplannen. Van der Straeten zal nauw moeten samenwerken met de minister van Green Deal, die naar Ecolo gaat. Fractieleider Kristof Calvo krijgt naast zijn job als vicepremier de wat saaie bevoegdheden Overheidsbedrijven en Openbaar Ambt. Ecolo gaat lopen met Mobiliteit en NMBS, waar hij op aasde. Ecolo krijgt ook een staatssecretaris voor Gendergelijkheid.

Open VLD: Van Quickenborne als waakhond

Sowieso zijn de Vlaamse partijen de winnaars van de bevoegdheidsverdeling. Ook Open VLD haalt met premier Alexander De Croo en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zware posten binnen. De burgemeester van Kortrijk moet zijn woord breken tegenover zijn lokale kiezers, maar waagt de gok. Van Quickenborne wordt een essentiële schakel voor Open VLD in de regering. Terwijl De Croo voortdurend het compromis moet zoeken, moet Van Quickenborne de rechtse liberaal spelen, die het de socialisten moeilijk maakt.

De Croo voegt ook het toezicht op het budget toe aan zijn pakket, via een staatssecretaris voor Begroting die onder hem werkt. Dat wordt de Vlaams-Brabantse Eva De Bleeker. Open VLD mag ook de voorzitter van de Senaat leveren.

MR: grote verliezer

De Franstalige liberalen zijn de grote verliezers. Van zeven ministers vallen ze terug op twee ministers en een staatssecretaris. Sophie Wilmès krijgt Buitenlandse Zaken, wat weinig zichtbaarheid oplevert. David Clarinval wordt minister van Landbouw en Middenstand. Denis Ducarme wordt genoemd als staatssecretaris voor digitalisering. Lichte portefeuilles dus.

Vlaamse minderheid, maar beste posten