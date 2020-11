Comité voor Veiligheid buigt zich over sluiting gebedshuizen

Ons land bekijkt of het bijkomende maatregelen neemt na de terreuraanslagen in Wenen. Het terreurdreigingsorgaan OCAD acht een terreuraanval bij ons evenwel weinig waarschijnlijk en houdt daarom het dreigingsniveau op twee.

Om de veiligheidssituatie in ons land na de aanslag in Wenen te monitoren, is er woensdagvoormiddag opnieuw federaal overleg. Bij de aanslag in de buurt van een synagoge in de Oostenrijkse hoofdstad vielen maandagavond vier doden en 22 gewonden. IS eiste de aanslag dinsdagavond op.

Het Strategisch Comité en het Coördinatiecomité voor Inlichtingen en Veiligheid bekijken of het aangewezen is veiligheidsmaatregelen te nemen voor alle gebedshuizen in ons land.

Het bijkomende overleg komt er op vraag van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en minister van Middenstand David Clarinval (MR), die de zieke Sophie Wilmès tijdelijk vervangt als minister van Buitenlandse Zaken. 'Gezien de veiligheidssituatie in Europa en de terroristische dreiging, vraagt de MR een evaluatie van de algemene situatie in België en van de gevoelige zones om eventuele maatregelen te nemen', tweette Bouchez.

In het Comité voor Inlichtingen en Veiligheid zetelen onder meer de ministers uit de Nationale Veiligheidsraad, de Staatsveiligheid, het OCAD, het Crisiscentrum en de federale politie.

Niveau twee

Het OCAD, het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging, besliste dinsdag evenwel dat ons land op terreurniveau 2 blijft. Dat wil zeggen dat het een terreuraanval weinig waarschijnlijk acht. Ook na een reeks aanslagen en verijdelde pogingen in Frankrijk vorige week werd niet geschakeld naar een hoger dreigingsniveau. Frankrijk ging de voorbije week naar het hoogste terreurniveau en ook de Britten beslisten dinsdag het veiligheidsniveau op te schalen naar drie.

Eerder werd in ons land het dreigingsniveau voor de Franse ambassade en de Joodse gebedshuizen wel op drie gezet. Die staan daardoor onder verhoogd toezicht. Ook in Antwerpen leeft de angst dat een synagoge het doelwit kan worden van een aanslag. De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) verhoogde daarom de aanwezigheid van de politie in de Joodse wijk.

Islamitische Staat

De doodgeschoten dader van de aanslag in Wenen blijkt al eens veroordeeld te zijn voor terreur. In 2019 kreeg de man een celstraf nadat hij geprobeerd had naar Syrië te reizen om zich aan te sluiten bij IS. Bij zijn vrijlating was het hem gelukt voor te wenden dat hij gederadicaliseerd was, zei de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer dinsdag.

In ons land komen dit en volgend jaar liefst 60 veroordeelde terroristen en geradicaliseerde gedetineerden vrij, schreef De Tijd in mei. 33 veroordeelden hebben dit jaar hun straf uitgezeten, in 2021 zijn dat er nog 27. Ook hier bestaat de kans dat die vrijgekomen personen na hun vrijlating opnieuw feiten van terrorisme plegen, al is die kans volgens een onderzoek van Thomas Renard, die verbonden is aan de Brusselse denktank Egmontinstituut, opvallend laag.