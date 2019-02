Commissie terugkeer maakt geen bezwaar tegen opsluiting gezinnen

De repatriëring van mensen in illegaal verblijf is menselijker en efficiënter geworden. Dat is het besluit van een expertencommissie die het Belgische terugkeerbeleid moet evalueren.

De commissie onder leiding van emeritus rechter Marc Bossuyt is opvallend niet tegen de opsluiting van ouders met kinderen in gesloten centra tot hun repatriëring. Ze kant zich evenmin tegen een andere controversiële maatregel, woonstbetredingen of huiszoekingen om illegalen te vinden, mits daar de juiste procedures tegenover staan. Dat laatste wilde de regering-Michel invoeren, maar werd door een storm van kritiek terug getrokken.

Het zijn twee opmerkelijke passages in een nieuw tussentijds rapport van de evaluatiecommissie vrijwillige terugkeer en gedwongen verwijdering van vreemdelingen. De Tijd kon het rapport inkijken. 'De woonstbetredingen maken kortere vasthoudingstermijnen en meer repatriëringen mogelijk', luidt het.

De effectieve terugkeer van mensen zonder recht op verblijf staat al een tijdje hoog op de politieke agenda. Het is de zwakke plek van ons asiel- en migratiebeleid, omdat België en andere landen er moeilijk in slagen illegalen terug te sturen naar het land van oorsprong. Die cijfers wil iedereen omhoog, zeker sinds Europa nog met de naweeën kampt van de grote asielinstroom in 2015.

Soedanezen

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) richtte in maart vorig jaar een commissie op om het beleid rond vrijwillige en gedwongen terugkeer door te lichten. De vermeende folteringen van Soedanezen na hun gedwongen repatriëring, die Francken op felle kritiek kwam te staan, bracht alles in een stroomversnelling. De experts moesten voor een update zorgen van het werk van de commissie rond professor Etienne Vermeersch, die recent overleed. Vermeersch kwam met een lijst aanbevelingen voor een humaan uitwijzingsbeleid na de dood van de Nigeriaanse Semira Adamu, die in 1998 overleed door politiegeweld bij haar repatriëring.

Voorzitter van de expertencommissie is Marc Bossuyt. Hij was onder meer topman van het vluchtelingencommissariaat (CGVS), dat oordeelt of mensen recht hebben op vluchtelingenstatus in ons land. Bossuyt was ook rechter en voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Bossuyt was vorig jaar nog één van de experts die zijn licht moest laten schijnen over het VN-Migratiepact, waarover de regering uiteindelijk viel.

Bossuyt is bijgestaan door een grote groep experts vanuit de top van de administratie, politie en luchtvaart. De commissie zou twee jaar maandelijks bijeenkomen, maar komt nu zoals beloofd na één jaar met een tussentijds, lijvig verslag. De commissie-Bossuyt houdt onverkort vast aan de uitgangspunten van haar voorganger Vermeersch. Ze maakt ook een analyse van wat de Belgische overheidsdiensten met de adviezen van de commissies-Vermeersch hebben gedaan.

'De diensten hebben zich aanzienlijke inspanningen getroost om de aanbevelingen in het beleid te integreren. Er is aanzienlijke vooruitgang in het bevorderen van zowel menselijkheid als efficientie van terugkeerbeleid', klinkt het. Eén opvallend element is dat de politie openstaat voor de invoering van video-toezicht bij gedwongen verwijdering. De commissie-Vermeersch had zich daar midden jaren 2000 nog negatief over uitgelaten.

Europees carcan

Tegelijk klinkt het dat effectieve terugkeer sindsdien een pak moeilijker is geworden omdat het Belgische asielsysteem fundamenteel is gewijzigd. Daarvoor geeft de commissie-Bossuyt drie grote redenen. Er zijn een pak categorieën bijgekomen van mensen die recht hebben op internationale bescherming. Vooral de groep die zich beroept op 'dreiging door willekeurig geweld in geval van gewapend conflict' heeft voor een exponentiële stijging gezorgd van het aantal mensen dat in aanmerking komt voor bescherming. Asielzoekers kunnen daarnaast heel wat nieuwe vervolgingsgronden inroepen, zoals geaardheid, gedwongen huwelijk, vrouwenbesnijdenis, seksueel en huiselijk geweld.

Het asielbeleid zit ook meer dan ooit in een Europees carcan. 'De wetgever wordt verweten na te laten procedures in te korten, maar daarbij wordt uit het oog verloren dat de vrijheid van de wetgever wordt beperkt door de Europese regelgeving, die niet uitblinkt in helderheid en eenvoud. De regels beogen de asielprocedures van de lidstaten te harmoniseren, maar zijn er niet in geslaagd de disproportionele aantrekkelijkheid van een klein aantal landen, waaronder het onze, voor het indienen van asielaanvragen te verminderen', luidt het.

Er is tenslotte de lawine aan rechtspraak. De arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, die grote invloed had op het Europees Hof van Justitie en onze eigen nationale rechtspraak. Het is de grote klacht van Theo Francken en N-VA, dat 'activistische rechters deftig politiek beleid onmogelijk maken.' Ook commissievoorzitter Bossuyt toonde zich in het verleden kritisch voor activisme van de rechterlijke macht die een te ruime interpretatie gaf aan haar rechtsmacht.

Antifolter-regel

De commissie verwijst naar het recht van illegalen om gehoord te worden voor ze verwijderd worden. Dat maakt repatriëring lastig, net als het intussen befaamde 'anti-folter-artikel' in het Europees mensenrechtenverdrag. Het is een pijler van het asiel- en migratierecht dat landen mensen niet mogen terugsturen naar een land waar ze mogelijk onmenselijk behandeld of gefolterd kunnen worden. Rechtspraak heeft dat artikel intussen ver opgerekt, met gevolg dat ook zieken zich beroepen op het artikel om zich tegen hun repatriëring te verzetten.

'Misbruik meervoudige aanvragen aanpakken' De commissie-Bossuyt gaat ook in op het fenomeen van de meervoudige asielaanvragen. Dat is dezelfde persoon die telkens een nieuwe aanvraag indient, wat een bijzonder zware extra belasting is van de asielinstanties. Tussen 2010 en 2017 ging het om 53.400 meervoudige aanvragen, een kwart van alle te behandelen asielaanvragen. Het aandeel meervoudige asielaanvragen bedraagt bijna het driedubbele van dat in andere lidstaten. De commissie stelt het principe van nieuwe aanvragen niet in vraag, 'want er kunnen altijd nieuwe elementen opduiken in het dossier'. Maar toch stelt ze de vraag of het verantwoord is dat iemand dezelfde procedures en beroepsmogelijkheden kan gebruiken als duidelijk al is vastgesteld dat de persoon ten onrechte asiel heeft aangevraagd. Daarbij verwijst de commissie ook naar mogelijke misbruiken, zoals asielaanvragen in naam van kinderen die hun ouders vergezellen. Het is een beproefde tactiek bij gezinnen in gesloten centra om aan gedwongen repatriëring te ontsnappen.

De anti-folter-regel speelde ook een hoofdrol in de Soedan-crisis. Francken kwam onder vuur omdat hij een identificatiemissie met ambtenaren van de Soedanese dictatuur de migranten liet ondervragen en er geen foltercheck gebeurd was voor hun repatriëring. Dat was een gevolg van een hiaat in de procedures. Die foltercheck gebeurt door het Vreemdelingencommissariaat bij de behandeling van de asielaanvraag, maar gebeurde dus niet bij de groep migranten die geen asiel aanvroeg. De Soedanezen behoren tot de groep mensen die geen asiel aanvraagt en rondzwerft door ons land om in de buik van een truck de oversteek naar Engeland te maken.

De commissie oordeelt dat de procedures zijn aangepast en alles nu wel netjes volgens de regels verloopt. 'De toetsing van artikel 3 EVRM (de foltercheck, red.) gebeurt nu systematisch. Ook bij identificatiemissies zal eerst artikel 3 worden afgetoetst voor de migrant door de delegatie zal worden geinterviewd. Als een persoon een vrees voor terugkeer uit die niet zomaar kan worden weerlegd zal de impliciete asielaanvraag toegepast.'

Bij dat laatste wordt sowieso een asieldossier geopend bij het Vluchtelingencommissariaat, ook al vraagt de migrant officieel geen vluchtelingenstatus aan. De Commissie vraagt wel de nodige voorzorgen in acht te nemen bij de organisatie van identificiatiemissies, klinkt het in reactie op een lange waslijst aanbevelingen en verzuchtingen van vluchtelingenorganisaties en mensenrechten-NGO's, onder wie Amnesty International.

VN-Migratiepact

De commissie-Bossuyt doet ook een opmerkelijke uitspraak over het fel bediscussieerde VN-Migratiepact. 'Het uitgangspunt moet zijn dat reguliere migratie, zoals beoogd in het aangenomen VN-migratiepact, een weldaad kan zijn voor alle betrokkenen. Irreguliere migratie, die gepaard gaat met uitbuiting en criminele activiteit, moet krachtig worden bestreden. Zolang dat besef niet algemeen is doorgedrongen, zullen vluchtelingen niet de de bescherming krijgen waarop ze recht hebben en zal de bewegingsvrijheid van personen buitenmatig worden beperkt.'

