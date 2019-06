Commotie over haatcampagne tegen Schild&Vrienden-criticus

De bezieler van een anoniem kritisch Twitter-account over de rechtse groepering Schild & Vrienden krijgt doodsbedreigingen nadat zijn identiteit achterhaald is.

De anonieme Twitter-account Schuld & Vrienden is sinds gisteravond verdwenen van het internet. De man achter de account, die geregeld post over de activiteiten en leden van de extreemrechtse club Schild & Vrienden, deed dat nadat zijn identiteit online begon te circuleren. Het gaat om een onderzoeker van de Universiteit Gent. Hij verwijderde al zijn profielen op sociale media nadat hij overspoeld werd met haatberichten en doodsbedreigingen.

4Chan

De identiteit van de man is achterhaald door gebruikers op het internetforum 4chan. Dat is een erg populair kanaal voor extreemrechtse haatpraat. Ze achterhaalden een deel van zijn telefoonnummer, analyseerden zijn woordgebruik en traceerden het IP-adres van de Twitter-pagina naar de straat waar de man werkt. De grootste hint was dat in een van zijn posts zijn Facebook-profielfoto te zien is.