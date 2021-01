Compromis over hoe België Europees herstelgeld verdeelt

Waals minister-president Elio Di Rupo, premier Alexander De Croo en Vlaams minister-president Jan Jambon hebben een akkoord bereikt over de verdeling van de Europese herstelpot van 5,9 miljard euro. Vlaanderen kan rekenen op 2,25 miljard euro, vernam De Tijd.

'Er is witte rook', liet een toponderhandelaar maandagavond weten. Premier Alexander De Croo (Open VLD) en de minister-presidenten van Vlaanderen en Wallonië hebben maandagavond een compromis bereikt, nadat in het weekend discreet voort was onderhandeld over de verdeling van 5,9 miljard euro die ons land krijgt van Europa voor het uitstippelen van een herstelbeleid.

De federale overheid krijgt 1,25 miljard euro uit het fonds, een goede 21 procent. 2,25 miljard gaat naar Vlaanderen, goed voor bijna 49 procent van de middelen die onder de deelstaten worden verdeeld. Wallonië krijgt 1,48 miljard, de Franse gemeenschap 495 miljoen, het Brussels Gewest 395 miljoen en de Duitstalige gemeenschap 50 miljoen.

Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister van Begroting en Financiën, had de lat hoog gelegd toen hij zei dat er 3 miljard naar Vlaanderen moest gaan. Hij wees erop dat de Vlaamse economie het hardst is getroffen door de coronacrisis, en dat op basis van de verhouding van het bruto binnenlands product en het aantal inwoners Vlaanderen op meer dan de helft van de EU-middelen moest kunnen rekenen. Maar al snel klonk vanuit de Vlaamse regering dat dat een 'startbod' was. Realistischer was dat Vlaanderen op 2,3 miljard euro mikte, luidde het.

Jambon mikte in de onderhandelingen op zowat de helft van de middelen voor de deelstaten. Dat was veel minder dan Diependaele, maar volgens de criteria die de Europese Commissie gebruikte om 750 miljard te verdelen onder de lidstaten kon Vlaanderen niet eens aanspraak maken op 40 procent. Volgens de Europese criteria zou het merendeel van de middelen voor België naar Wallonië gaan. Elio Di Rupo (PS) wees er meermaals op dat België zonder Wallonië nooit zoveel geld had gekregen.

In de Vlaamse regering is men tevreden dat Jambon 2,25 miljard uit de brand heeft gesleept, bijna de helft van wat onder de deelstaten is verdeeld. Daar komt voor Vlaanderen 198,8 miljoen uit het brexitfonds van 313 miljoen bij, en nog eens 114 miljoen euro uit een sociaal-economisch fonds. 'We hadden getekend voor alles samen 2,5 miljard euro', klinkt het in Vlaamse regeringskringen. Het geld dient om de relanceprojecten te financieren die naar voren zijn geschoven in het Vlaamse Veerkrachtplan, dat 4,3 miljard kost.

Nu er een akkoord is, kunnen de projecten die zijn opgelijst door federaal staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) voor goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese Commissie. De projecten uit die 49 pagina's tellende nota-Dermine liggen in lijn met de prioriteiten die de Europese Commissie naar voren heeft geschoven voor de vergroening en de digitalisering van de economie.