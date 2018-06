Congolese oud-vicepresident Bemba wordt vrijgelaten en wordt naar België gebracht

De Congolese oud-vicepresident Jean-Pierre Bemba wordt vrijgelaten. Vorige vrijdag sprak het Internationaal Strafhof Bemba in beroep vrij voor oorlogsmisdaden die zijn militie volgens de aanklacht vijftien jaar geleden beging in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Bemba had een verzoek ingediend om naar België teruggebracht te worden, waar hij in 2008 werd opgepakt. In eerste aanleg was hij in 2016 nog veroordeeld tot achttien jaar cel.

De rechters in beroep oordeelden bij meerderheid dat het vonnis in eerste aanleg omtrent specifieke moorden, verkrachtingen in plunderingen in te algemene termen was opgesteld en niet de aanklachten weerspiegelde waarvoor Bemba was veroordeeld.

Bovendien meende de beroepskamer van het Internationaal Strafhof dat de rechters in eerste aanleg het verkeerd voor hadden dat de Congolees niet de denkbare maatregelen had genomen om misdaden door zijn Mouvement de Libération de Congo (MLC) in de Centraal-Afrikaanse Republiek te verhinderen of te bestraffen.