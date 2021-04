Conner Rousseau: ‘Als hogere lonen niet kunnen, dan ook geen dividenden’

De socialisten maken er een breekpunt van om werknemers een hogere loonsverhoging te gunnen dan de 0,4 procent die voorligt bij de loononderhandelingen. ‘Wie zegt dat dat niet gaat, moet mij maar eens uitleggen waarom bedrijven wel hoge dividenden kunnen uitkeren aan de aandeelhouders’, zegt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau.

De vakbonden bliezen dinsdag de loononderhandelingen met de werkgeversorganisaties op, omdat ze vinden dat de 0,4 procent verhoging die op tafel ligt te mager is. Daardoor ligt de bal weer in het kamp van de federale regering, die een oplossing moet uitdokteren. Rousseau geeft een schot voor de boeg. ‘Een loonmarge van 0,4 procent voor de komende twee jaar is te beperkt. Werken moet lonen', zegt de Vooruit-voorzitter in een interview dat vrijdag in De Tijd verschijnt.

Als hogere lonen niet kunnen, dan ook geen dividenden. Ook dat is voorzien in de loonwet. Conner Rousseau Vooruit-voorzitter

Rousseau is van mening dat in bepaalde sectoren die tijdens de coronacrisis goed geboerd hebben, zoals de supermarkten of de pakjesbezorgers, meer opslag mogelijk moet zijn. Als de andere partijen daar niet op willen ingaan, houdt zijn partij een stok achter de deur. ‘Wie zegt dat meer loon voor de werknemers niet gaat, moet mij maar eens uitleggen waarom bedrijven dan wel hoge dividenden kunnen uitkeren aan de aandeelhouders. Als hogere lonen niet kunnen, dan ook geen dividenden. Ook dat is voorzien in de loonwet.’

Dividenden

De sp.a-voorzitter verwijst naar artikel 14 van de Wet van 1996, dat zegt dat de regering naast de lonen ook andere inkomsten kan matigen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de dividenden, maar ook over huurprijzen. Door dat artikel, dat nog nooit gebruikt is, op de onderhandelingstafel te leggen probeert hij de andere regeringspartijen tot toegevingen te dwingen.

Tot nog toe probeerden de regering-De Croo de sociale partners naar een akkoord te begeleiden. Zelfs na de mislukking dinsdag verklaarde minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) dat hij zou bekijken of een vergelijk toch niet tot de mogelijkheden behoorde. Al leek die poging er vooral een voor de galerij, want de vakbonden en de werkgeversorganisaties kraakten elkaar zo hard af dat niemand nog een cent gaf om de slaagkansen van Dermagne.

De Wet van 1996 bepaalt dat loonstijgingen in ons land de evolutie in de buurlanden moet volgen. Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven kunnen de lonen dit en volgend jaar daardoor met maximaal 0,4 procent stijgen boven op de verwachte loonindexering van 2,8 procent. Vanaf het begin van de onderhandelingen werd dat cijfer betwist door de vakbonden. Ze vinden dat de speelruimte door de verstrengingen die de regering-Michel aan de loonwet doorvoerde veel te beperkt is.

30 procent De werkgeversorganisaties wilden een coronapremie in bedrijven die hun omzet met 30 procent zagen groeien.

Achterpoortje

Tijdens de regeringsonderhandelingen probeerden de socialisten de loonwet aan te passen, maar ze botsten op een liberaal veto. Premier Alexander De Croo en Dermagne openden wel een achterpoortje om wat meer opslag mogelijk te maken. In bedrijven die ondanks de coronacrisis goed hebben geboerd, zou er een eenmalige coronapremie kunnen komen.

Werknemers zouden de coronapremie alleen kunnen krijgen als de sociale partners daarover een compromis sloten. De werkgevers dachten aan een premie van maximaal 300 euro in bedrijven die in 2020 hun omzet met minstens 30 procent zagen groeien. De bonden wilden niks weten van zulke voorwaarden, waarna de onderhandelingen helemaal vastliepen.