Conner Rousseau: 'Nu de beurs op winst staat, moet eerlijke fiscaliteit op tafel komen'

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau zegt nooit akkoord te zullen gaan met een regering die 'de coronafactuur naar de hardwerkende of kwetsbare Vlaming doorschuift'.

Terwijl de aandacht bij de pogingen van Egbert Lachaert (Open VLD) om een 'vierseizoenencoalitie' (alle klassieke partijen plus de groenen) op de been te brengen vooral naar CD&V gaat, is het duidelijk dat ook de sp.a niet zo maar zal toehappen.

Dat gaf partijvoorzitter Conner Rousseau donderdag aan in een gesprek met 'De ochtend' op Radio 1. 'We willen water in de wijn doen. Maar het moet wijn blijven.'

Rousseau maakt er geen geheim dat voor hem fiscaliteit - die via een meerwaardebelasting in de nota van Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) op tafel lag - een belangrijk element is. Zeker gelet op het frappante contrast tussen de florerende beurs en de murw geslagen 'reële' economie.

Rousseau: 'Op het moment dat de beurzen weer op winst staan en heel veel jobs op de helling staan is het niet meer dan logisch dat een eerlijke fiscaliteit op de tafel ligt. Anders zeg je dat de hardwerkende en de kwetsbare Vlaming de coronafactuur moet betalen. Daar ga ik nooit akkoord mee gaan.'