Conner Rousseau: ‘Werknemers en aandeelhouders moeten gelijk behandeld worden’

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau richt het vizier op de dividenden om hogere lonen te bekomen. Op de vooravond van 1 mei wil hij de flinkste socialist zijn.

‘Dit is mijn laatste interview hier’, zegt Conner Rousseau. De verhuisdozen staan klaar. De Vlaamse socialisten verlaten eerstdaags de grijze kantoren aan de Grasmarkt in Brussel, en trekken in op het hoofdkwartier van de Parti Socialiste aan de Keizerslaan, iets verderop.

De socialisten trekken weer als vanouds samen op. Vooruit en de PS werken onder meer in de luwte samen aan een nieuw model voor België na 2024.

Ook de 1 mei-boodschap zal niet anders klinken in Vlaanderen dan in Wallonië. De socialisten klimmen op de barricades voor meer loonopslag voor de werkmens. ‘Iedereen die zijn best heeft gedaan in de corona- crisis willen we belonen’, zegt Rousseau. ‘Een loonmarge van 0,4 procent voor de komende twee jaar is te beperkt. 0,4 procent is voor ons het minimum. Er moet loonmarge op een creatieve manier worden bijgemaakt.’

Meer loon is volgens Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert onverantwoord. De bedrijven zijn al zwaar getroffen door de coronacrisis.

Conner Rousseau: ‘Het zijn lastige economische tijden, je moet dus niet te zot doen. Maar er zijn sectoren en bedrijven die goed geboerd hebben, zoals de supermarkten, de pakjesbezorgers of de farmabedrijven. Je moet dus redelijk zijn en nagaan in welke sectoren een loonsverhoging van meer dan 0,4 procent kan. De werkgevers wilden dat pas bekijken als sprake was van een omzetstijging van minstens 30 procent. Dat is niet serieus meer.’

En dus willen jullie dat in de regering regelen?

Rousseau: ‘We zijn bereid de strijd daarover aan te gaan in de regering, ja. Wie zegt dat meer loon voor de werknemers niet kan, moet mij maar eens uitleggen waarom bedrijven dan wel hoge dividenden kunnen uitkeren aan hun aandeelhouders. Als hogere lonen niet kunnen, dan ook geen dividend. Ook dat is voorzien in de loonwet.’

Maar ook lagere lonen als de dividenden dalen?

Rousseau: ‘Werken moet altijd lonen. Het is niet meer dan normaal dat als bij sommige bedrijven ruimte is om dividenden uit te keren aan de aandeelhouders er ook een deftige loonsverhoging inzit voor zij die voor die winsten gewerkt hebben. Een gelijke behandeling van werknemers en aandeelhouders is een kwestie van rechtvaardigheid.’

Ondertussen is de vraag hoe we uit de coronacrisis geraken.

Rousseau: ‘We mogen de fout niet maken te gaan besparen. Ook de begrotingsfetisjisten moeten begrijpen dat we moeten investeren en hervormen om het land beter te maken, en al helemaal als je van België het beste land ter wereld wil maken, wat de ambitie is van Vooruit.’

Waar denkt u aan?

Rousseau: Je moet bijvoorbeeld naar een enveloppefinanciering voor de ziekenhuizen gaan, in plaats van een prestatiefinanciering. Werkbaar werk is ook een belangrijke sleutel. Wist u dat er meer mensen uitvallen dan dat er werklozen zijn? We moeten meer inzetten op het mentaal welzijn van de bevolking. Corona heeft dat probleem nog uitvergroot. Wat ik nog essentieel vind, net zoals Frank (Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid, red.), is dat er meer aandacht is voor oren, ogen en tandheelkunde. Een bril of een beugel kan zeker voor kansarme mensen een wereld van verschil zijn.’

Hoe gaat u dat betalen?

Rousseau: ‘Door meer mensen aan het werk te krijgen. Daarom willen we bij de pensioenhervorming opnieuw de pensioenbonus invoeren, zodat mensen die langer willen werken er ook meer aan overhouden. Daarnaast staat een eerlijke fiscaliteit hoog op de agenda. De effectentaks is een belangrijke stap die we hebben gezet. Daarnaast hebben we een vermo- genskadaster ingevoerd. Dat hebben we in de laatste nacht van de regeringsonderhandelingen nog binnengehaald. We mikken voorts op een digitaks of een mini- mumbelasting voor de internetgiganten, die in tegenstelling tot zelfstandigen en familiale bedrijfjes hier nougabollen aan belastingen betalen.’

Wat met de hoge loonkosten?

Rousseau: ‘Niets is taboe. Ik vind het ook spijtig dat we de trein van de e-commerce hebben gemist, maar het kan niet de bedoeling zijn nieuwe slaven te creëren. Mijn broer, die een ondernemer is met ondertussen meer dan 1.500 werknemers, klaagt vooral over de overregulering. Dat zal ook een strijd voor ons zijn. We moeten af van de regeltjes die mensen en de economie belemmeren. Veel mensen voelen de stilstand, we moeten dat doorbreken. Dat is de opdracht van Vooruit.’

Over Vooruit gesproken, de kritiek klinkt luid dat het veel politieke marketing is, maar weinig inhoud. De PVDA hekelt dat u op 1 mei pintjes gaat uit- delen. Open beter een blik inhoud, klinkt het.

Rousseau: ‘Wat is er mis met een goede werkmanspint? Dat zij maar een glas azijn drinken. Er is veel jaloezie ter linkerzijde. De PVDA gaat heel agressief te werk. Er is mij gezegd dat in communistische concentratiekampen de socialisten het hardst werden aangepakt. Dat zal er nog wat inzitten, zeker? Het is spijtig dat de PVDA ons wil kapotmaken, want dat verzwakt links. En onze uitdaging ligt niet op links, maar bij extreemrechts.’

In Denemarken hebben de socialisten de recepten gevonden in de strijd tegen het rechts-populisme. Is Denemarken een gidsland?

Rousseau: (glundert) ‘Ik heb een date met de Deense premier Mette Frederiksen. Als ze naar hier komt, zie ik haar. Denemarken is op veel vlakken een voorbeeldland. Kijk maar hoe het een voortrekkersrol speelt in de klimaatstrijd, zonder dat het de mensen opzadelt met hogere facturen. Dat is ook hoe ik naar de kernuitstap kijk. Het liefst wil ik de kerncentrales sluiten, maar misschien moeten we Tihange 3 en Doel 4 toch langer openhouden. Je moet daarin pragmatisch zijn. De energieprijzen liggen al hoog, en die energiefactuur mag niet verder stijgen. Bovendien zijn gascentrales misschien wel de kans om op korte termijn onze doelstellingen te halen, maar op langere termijn net niet. Ik heb geen dogma’s.’

De Deense sociaaldemocraten vallen voorts op met een gespierd migratiediscours.