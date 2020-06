Conner Rousseau (sp.a) niet van plan om PS te lossen

In een interview in de krant De Morgen geeft Rousseau aan dat hij niet van plan is de PS los te laten. 'Ik zie niet in welke constellatie zonder de PS inhoudelijk interessant is voor ons. Het is een cliché, maar ik kijk echt enkel naar de inhoud. Als het een goed project is voor ons, waarom zou het dan geen goed project zijn voor de PS?", zegt hij. Rousseau past alvast voor een Zweeds Plus-verhaal. 'Het Zweeds beleid depanneren? Neen, dank u. Het Zweeds verhaal is genadeloos afgestraft door de kiezer.'