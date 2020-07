Contact tracing app klaar in september

Vanaf september wordt het mogelijk om via je telefoon bij te houden of je in contact bent geweest met een corona-patiënt.

De app geeft aan of je de voorbije dagen in contact bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Ons land ging eerst niet inzetten op zo'n app, maar vorig maand zetten de bevoegde overheden dan toch het licht op groen.

De app werkt via bluetooth en legt vast met wie iemand in contact is geweest. Wie besmet is krijgt van de arts een code die in de

app moet worden ingegeven. De app stuurt vervolgens een waarschuwing uit naar al wie met de besmette persoon in contact is

geweest.