Contractuele ambtenaren worden opgewaardeerd

Het wordt voor contractuele ambtenaren gemakkelijker om in de federale overheid van dienst te veranderen of promotie te maken. Ook kunnen ze voortaan hogere functies bekleden.

Met die aanpassingen maakt minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) het statuut van contractueel ambtenaar aantrekkelijker. De hervorming kreeg gisteren groen licht op een elektronische ministerraad van de regering-Michel.

Bij de federale overheid zijn nu nog 75 procent van de ambtenaren statutairen en slechts 25 procent contractuelen. Vandeput wil het aantal contractuelen fors opkrikken. Dat is volgens hem nodig om flexibeler te kunnen werken en de best mogelijke mensen aan te trekken. ‘De beste kandidaten zijn op zoek naar een uitdaging en een flexibele werkomgeving. Met deze hervorming kunnen we die bieden.’

Het statutaire statuut is geliefder omdat het naast meer promotiekansen ook een hoger pensioen oplevert. Om de pensioenkloof te verkleinen werd eerder al beslist om voor de contractuelen een aanvullend pensioen uit te bouwen.

Verschillen

De ene ambtenaar is de andere niet. Zo zijn er verschillen tussen het erg gulle statuut van de statutairen en dat van de contractuelen, dat dichter bij het werknemersstatuut aanleunt. Maar er zijn ook grote verschillen tussen de federale overheidsdiensten. De federale minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) brengt daar meer lijn in door de bestaande 25 regelgevende teksten te vervangen door één regelgevend kader.

‘We nemen grendels weg, waardoor we een moderner personeelsbeleid kunnen voeren’, zegt Vandeput. De hervorming kreeg vorige vrijdag groen licht tijdens het Goede Vrijdagakkoord van de regering-Michel en werd woensdag goedgekeurd op een elektronische ministerraad.

Als je een statuut nodig hebt om de besten te lokken, krijg je die niet. Steven Vandeput Minister van Ambtenarenzaken

Het aparte statutaire en contractuele statuut blijft bestaan, maar de verschillen tussen beide worden kleiner. Zo wordt het voor contractuelen gemakkelijker om promotie te maken en zullen ze ook hogere functies kunnen uitoefenen. Ze vallen binnenkort ook onder de regels van de neutraliteit, waardoor hen bijvoorbeeld ook een hoofddoekenverbod kan worden opgelegd als ze in contact komen met burgers.

Daarnaast wordt het voor contractuelen gemakkelijker om te veranderen van dienst. Tot nog toe konden zich niet aanmelden voor een openstaande vacature bij een andere overheidsdienst, maar dat wordt binnenkort wel mogelijk . Het moet tot meer interne mobiliteit bij de overheid leiden. Nu veranderen jaarlijks maar 3 op 1.000 ambtenaren van dienst binnen de federale overheid.

Aanwervingsbeleid

Belangrijk daarvoor is dat de overheidsdiensten hun eigen aanwervingsbeleid zullen kunnen voeren in plaats van altijd terug te vallen op Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Ze moeten bij aanwervingen niet langer enkel naar diploma’s kijken, maar ze kunnenook iemand in dienst nemen die bewezen heeft over de juiste competenties te beschikken.

Ten slotte wordt het aantal vakantiedagen van ambtenaren gelijkgetrokken. Nu zijn er verschillen tussen de diensten, waardoor sommige ambtenaren vasthouden aan hun stoel omdat ze anders vakantiedagen verliezen. Die hervorming ligt evenwel gevoelig, want het gevolg is dat bepaalde ambtenaren minder vakantie zullen krijgen. Sowieso volgt nog sociaal overleg met de vakbonden over alle maatregelen.

Vandeput acht de hervormingen nodig omdat het zo voor de overheid gemakkelijker wordt met contractuelen te werken. Nu is 75 procent van de federale ambtenaren een statutair, tegenover de helft of minder bij de deelstaten. In het Zomerakkoord van vorig jaar werd afgesproken dat voortaan elke nieuwe ambtenaren een contractueel moet zijn, al is die hervorming nog niet doorgevoerd.

Enkel voor gezagsfuncties wordt een uitzondering gemaakt. Welke dat zijn is nog niet beslist, maar het leger, de politie en de rechterlijke macht vallen daar sowieso buiten omdat zij een apart statuut hebben.

Flexibel

Volgens Vandeput is de contractualisering nodig om flexibeler te kunnen werken en om de best mogelijke mensen aan te trekken. ‘Als je een statuut nodig hebt om de besten te lokken, krijg je die niet. De beste kandidaten zijn op zoek naar een uitdaging en een flexibele werkomgeving. Met de hervorming kunnen we die bieden.’