Corona duwt Belgische groei naar laagste peil in zeven jaar

De snelle verspreiding van het coronavirus in Europa heeft zware gevolgen voor de Belgische economie. Drie van de vier grootbanken verlagen hun groeivooruitzichten voor 2020, blijkt uit een rondvraag van De Tijd.

De gemiddelde groeiprognose van de vier banken zakt van 1 naar 0,8 procent. Het is van 2013 geleden dat de economische groei in ons land zo laag was.

Jan Van Hove, de hoofdeconoom van KBC, merkt op dat er twee redenen zijn waarom hij de groeiprognose voor de Belgische economie verlaagt naar 0,8 procent. ‘De grote economische impact van het virus in Italië en Duitsland heeft een negatieve invloed op onze export. België is kwetsbaar voor een verstoring van de internationale aanvoerlijnen. Bovendien weegt het coronavirus op het consumentenvertrouwen. Daardoor zal de groei van de consumptie zwak zijn.’

Nulgroei

‘De aanvoer uit China is ontwricht’, onderstreept ING-econoom Philippe Ledent. ‘Bovendien worden meer en meer evenementen geschrapt. We verwachten een krimp van de economie in het eerste kwartaal en ongeveer een nulgroei in het tweede.’ ING verlaagt zijn groeiprognose naar 0,7 procent.

Annelore Van Hecke, econome van Belfius, is wat minder somber. ‘Ons basisscenario gaat ervan uit dat men het virus relatief snel onder controle krijgt en dat er enkel een impact is in het eerste kwartaal. Bovendien is het consumentenvertrouwen nog steeds relatief hoog. We verlagen onze groeiprognose naar 1 procent.’

De lage economische groei zal het begrotingstekort in 2020 wellicht doen stijgen tot bijna 3 procent van het bruto binnenlands product.

BNP Paribas Fortis knipte twee weken geleden al zijn groeiraming naar 0,7 procent en sluit een verdere verlaging niet uit.

De sterke groeivertraging is slecht nieuws voor de Belgische overheidsfinanciën. Het Federaal Planbureau voorspelde begin februari een begrotingstekort van 2,54 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Die prognose veronderstelde een stijging van de economische activiteit met 1,4 procent. Volgens een vuistregel zal een daling van de groei naar 0,8 procent het tekort doen toenemen tot 2,9 procent van het bbp. Dat is net onder de maximaal toegelaten 3 procent volgens de Europese regels. De Vlaamse begroting is gebaseerd op 1,1 procent groei.

OESO

Niet alleen in België, maar wereldwijd verslechteren de groeivooruitzichten. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verlaagde maandag haar groeiprognose voor de wereldeconomie van 2,9 naar 2,4 procent. Dat is de laagste groei sinds de wereldwijde recessie van 2009. Vooral China, maar ook Europa ziet de groei sterk dalen.

De ministers van Financiën en de centraal bankiers van de grootste zeven industrielanden houden vandaag een teleconferentie over de impact van het coronavirus. De Amerikaanse, Europese en Japanse centrale banken signaleerden de jongste dagen dat ze klaarstaan om in te grijpen als dat nodig is.



De beurzen anticipeerden al op hulp van de centrale banken. De EuroStoxx50 klom 0,3 procent hoger en de Bel20 won 1 procent. De Amerikaanse beurzen wisten zelfs 5 procent hoger te sluiten.