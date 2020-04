Corona-ouderschapsverlof nog niet door de beslissingsmolen

De beslissingsprocedure voor het ‘corona-ouderschapsverlof’ is nog niet afgewerkt. Mogelijk geraakt de publicatie van het volmachtenbesluit daardoor deze week niet meer rond.

De RVA gaat er in ieder geval vanuit dat het tijdelijke systeem van extra ouderschapsverlof binnenkort een feit zal zijn. De instelling verwijst al naar de mogelijkheid op haar website, maar benadrukt dat het ouderschapsverlof nog niet kan worden aangevraagd. Zodra het besluit gepubliceerd is en de werknemer het corona-ouderschapsverlof effectief kan gebruiken, zal de RVA een aanvraagformulier ter beschikking stellen.

Eind vorige week raakte bekend dat Nathalie Muylle, de federale minister van Werk, een volmachtenbesluit klaar had om de ouders van kinderen jonger dan 12 jaar (of 21 jaar voor gehandicapte kinderen) extra ouderschapsverlof te bieden. Dat extra verlof kan slechts worden opgenomen tussen 1 mei en 30 juni, de periode tot het einde van het schooljaar waarin ouders het door de coronamaatregelen mogelijk moeilijk hebben om opvang voor hun kinderen te vinden. Dit extra verlof heeft ook geen impact op het saldo van het reguliere ouderschapsverlof.

Het besluit moet nu alle geledingen van de corona-beslissingsprocedure door, klinkt het op het kabinet van minister Muylle. Dat betekent dat niet alleen de superkern (de partijen die de volmachtenregering steunen), maar ook de Groep van 10 (het overlegorgaan van werkgevers en vakbonden) en de gewesten hun zegen moeten geven.

In gewone tijden kunnen ouders gedurende 8 maanden halftijds of gedurende 20 maanden 4/5 werken. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om 4 maanden volledig hun werk te onderbreken om voor de kinderen te zorgen. Die laatste optie zal met het extra ouderschapsverlof niet mogelijk zijn, maar het zal wel in volledige weken kunnen worden opgenomen.

Werknemers zullen al na één maand werken het corona-ouderschapsverlof kunnen aanvragen. Voor het gewone ouderschapsverlof moet een werknemer minstens twaalf maanden bij een werkgever aan de slag zijn.

De werkgever zal zich voor het corona-ouderschapsverlof wel altijd akkoord moet verklaren. Dat is anders voor de ‘gewone’ vormen van ouderschapsverlof. Wie daarvoor aan de voorwaarden voldoet, kan door de werkgever niet zomaar worden geweigerd. Het ouderschapsverlof is een recht. De uitzonderingen zijn het 1/10 ouderschapsverlof en het voltijds ouderschapsverlof per week en het halftijds ouderschapsverlof per maand. Daar is ook steeds het akkoord van de werkgever voor nodig.