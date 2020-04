Corona tekent voor records in Belgische sterftestatistieken

De coronacrisis veroorzaakt een piek in de Belgische sterftestatistieken die in geen jaren meer gezien is.

In de eerste week van april zijn gemiddeld 560 mensen per dag gestorven tegen normaal 324 in deze periode van het jaar. De Belgische en Europese sterftestatistieken bewijzen dat het coronavirus veel erger is dan zelfs de zwaarste seizoensgriep.

In België zijn officieel 4.857 mensen overleden aan de longziekte Covid-19, die veroorzaakt wordt door het coronavirus. De vele coronadoden in ons land, met hun epicentrum in de rusthuizen, zijn van deze crisis. Niet toevallig publiceerde Sciensano, voor het eerst in zijn dagelijkse bulletin een overzicht van de oversterfte, een term die plots overal opduikt. De oversterfte geeft aan hoeveel mensen meer sterven dan normaal in dezelfde periode van het jaar.

Corona-effect

De eerste cijfers tonen een significante stijging van het aantal sterfgevallen. In de eerste week van april gaat het om 1.700 extra sterfgevallen, 77 procent meer dan normaal in deze periode van het jaar. In de eerste twee weken van maart waren er nog minder sterfgevallen dan gebruikelijk. De cijfers slaan voor alle duidelijkheid op alle sterfgevallen, maar het corona-effect laat zich wel zien.

1.700 Oversterfte In de eerste week van april waren er 1.700 extra sterfgevallen, 77 procent meer dan normaal in deze periode van het jaar.

De laatste week van maart (3.172) en de eerste week van april (3.918) tonen een piek in het aantal sterfgevallen. Het gaat om cijfers die in de vijf jaar met statistieken nooit eerder zijn voorgekomen. 'Het gemiddelde sterftecijfer rond deze tijd van het jaar is ongeveer 324 per dag. Dat cijfer ligt hoger bij uitzonderlijke situaties, zoals een zware winterprik, een hittegolf of de doortocht van een griepepidemie', zegt Brecht Devleesschauwer, epidemioloog bij Sciensano.

Sterftepiek

'Het gemiddelde in de eerste week van april was 560 per dag. Dat zijn stevige records. Ter vergelijking: de jongste grote sterftepiek was in de winter 2017-2018. Op 7 maart 2018 stierven in één dag 465 mensen, enkele dagen na een zware koudegolf en op de piek van een griepepidemie. De oversterfte door corona ligt nog een pak hoger dan bij een erg zwaar griepseizoen.' De rapportering van de sterftecijfers loopt meestal drie weken achter.

Het gemiddelde sterftecijfer rond deze tijd van het jaar is 324 per dag. Het gemiddelde in de eerste week van april was 560. De oversterfte ligt nu een pak hoger dan bij een erg zwaar griepseizoen. Brecht Devleesschauwer Epidemioloog Sciensano

Sciensano keek specifiek naar de rusthuizen. Daar waren in de week van 5 tot 11 april 1.058 mogelijke Covid-19-doden. Dat is ongeveer het dubbele van het gemiddelde aantal doden - alle doodsoorzaken samen - in de eerste week van april in de jaren 2012 tot 2016. De sterftecijfers in de woon-zorgcentra liggen een pak hoger dan de voorbije jaren.

1.058 Woon-zorgcentra De woon-zorgcentra telden van 5 tot 11 april 1.058 mogelijke Covid-19-doden. Dat is ongeveer het dubbele van het gemiddelde - alle doodsoorzaken samen - in de eerste week april in de jaren 2012 tot 2016.

Het is interessant een Europese vergelijking te maken. Wat is er van aan dat België relatief veel meer coronadoden telt dan elders in Europa? De Europese sterftemonitor EuroMomo, die de gegevens bundelt van 24 Europese landen en regio's, deelt België in een nieuwe update tot 12 april in bij de landen met een veel hoger dan normale sterftegraad. Daarbij zitten ook Spanje, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk bij. De Scandinavische landen, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk zitten op normale niveaus. De cijfers zijn onder voorbehoud wegens de zware vertraging in de rapportering. De voorbije weken liet EuroMomo een stijging zien van de

Boordtabellen