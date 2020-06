Corona treft kwetsbare gezinnen harder

Wie weinig verdient, werd doorgaans harder door de coronacrisis geraakt dan anderen, leert onderzoek van de Nationale Bank van België.

De coronaschok is harder aangekomen bij wie weinig verdient. Dat leert een enquête bij 5.700 personen die de Nationale Bank in mei liet afnemen. Daarmee brengt de bank een belangrijke nuance aan bij haar eerdere vaststelling dat de koopkracht van de Belgische gezinnen dit jaar op peil blijft. Dat is nog altijd zo, maar achter dat gemiddelde blijken grote verschillen te schuilen.

Jobstudenten, zelfstandigen en tijdelijk werklozen hebben hun inkomen wél zien dalen. Vooral gezinnen met een laag inkomen hebben de schok hard gevoeld. Op het eerste gezicht verbaast dat, omdat ze als tijdelijk werkloze een groter deel van hun inkomen vergoed zien. Hoe hoger dat inkomen, hoe groter de kloof met de uitkering.

Mensen met een laag inkomen werken vooral in de sectoren die helemaal op slot gingen: de evenementensector, de horeca, het toerisme en de niet-voedingswinkels.

In realiteit werken vooral mensen met een laag inkomen in de sectoren die helemaal op slot gingen: de evenementensector, de horeca, het toerisme en de niet-voedingswinkels. Eerder onderzoek van de KU Leuven en de UAntwerpen had al op dat gevaar gewezen. Tegenover de sectoren die het best de crisis doorspartelen, werken in de zwaarst getroffen sectoren drie keer zoveel jongeren, laaggeschoolden en mensen uit een arm of kwetsbaar gezin. Meer dan twee keer zoveel is geen huiseigenaar, en een pak meer werkt deeltijds of via een tijdelijk contract.

Thuiswerken

De enquête van de Nationale Bank bevestigt dat. In gezinnen met hogere inkomens werken mensen vaker in de financiële sector of in de IT-wereld, waar thuiswerken makkelijker is. Gezinnen met een laag inkomen hebben ook vaker steun aangevraagd bij het OCMW. Op steun om hypotheekleningen later af te betalen hebben ze minder vaak een beroep gedaan, net omdat ze vaak hun woning huren.

Bovendien blijken ze vaker over weinig of geen spaarbuffer te beschikken. Bijna de helft van die gezinnen heeft geen buffer om de uitgaven voor de volgende maand te doen. Slechts één op de vijf springt qua buffer verder dan drie maanden uitgaven.