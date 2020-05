Corona-update: net geen 200 nieuwe besmettingen

Er zijn de afgelopen 24 uur 23 coronadoden gerapporteerd in ons land. Dat meldt Sciensano, het federale centrum dat de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis.

Dat is minder dan het aantal doden dat maandag (32) werd gemeld en het laagste aantal gerapporteerde overlijdens sinds 23 maart. Van die 23 overleden patiënten stierven 16 mensen in het ziekenhuis en 7 in een rusthuis. Van die laatsten werd 100 procent bevestigd door een Covid-19-test. Op basis van het zevendaags gemiddelde daalt het aantal overlijdens met 7 tot 9 procent per dag.

Er werden ook 39 mensen in het ziekenhuis opgenomen met corona, tegenover 27 ziekenhuisopnames gisteren. Daarnaast mochten 23 mensen het ziekenhuis verlaten. Op de afdelingen intensieve zorg is sprake van een verdere daling. Daar liggen nu twee patiënten minder dan gisteren, 249 in totaal. In de ziekenhuizen zijn momenteel nog 1.302 patiënten opgenomen. Het aantal nieuwe opnames neemt af met 3 tot 4 procent per dag.