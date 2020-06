Corona-update: nog 136 besmettingen

De voorbije 24 uur zijn 25 patiënten in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. 32 mensen zijn uit het ziekenhuis ontslagen, waardoor nog 807 mensen in het ziekenhuis liggen.

Zaterdag waren er nog 40 opnames en 118 ontslagen. Er zijn 19 overlijdens gemeld. 14 mensen overleden in het ziekenhuis en vijf in een rusthuis. Ook die trend is dalend, met 3 procent per dag.