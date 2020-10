Corona versmacht wittebroodsweken Vivaldi

De eerste weken van een nieuwe regering zijn traditioneel de wittebroodsweken, waarin de nieuwe ploeg wat respijt krijgt. Maar de regering-De Croo heeft geen minuut te verliezen. Het coronavirus rukt razendsnel op.

Zelfs N-VA-voorzitter Bart De Wever moest deze week bij 'Gert Late Night' toegeven dat de eerste coronapersconferentie van premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) - 'SuperFrank' zoals MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez hem al noemt - een verademing was. Ze stak schril af tegen de vaak verwarrende communicatie van gewezen premier Sophie Wilmès (MR). En nog belangrijker: de Vivaldi-coalitie spreekt met een legitimiteit die bij de regering-Wilmès ontbrak.

Dat de regering-De Croo aan Vlaamse zijde geen meerderheid heeft en dat de twee grootste Vlaamse partijen aan de zijlijn staan, blijft wel de zwakke flank van de regering-De Croo, die door De Wever en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zwaar zal worden bestookt. Maar niet nu.

Bij de N-VA is het marsorder: 'geduld'. De regering-De Croo kent haar wittebroodsweken. Als je dan kritiek geeft, klinkt dat al snel verzuurd. Dan ben je een slechte verliezer, zoals de PS bij de start van de Zweedse regering meemaakte. Toenmalig oppositieleidster Laurette Onkelinx (PS) maakte zichzelf belachelijk door grotesk uit te roepen dat het geluid van 'bottines' in het halfrond te horen was.

Eerlijke communicatie

Na de persconferentie over corona, waar het signaal werd gegeven dat we onze veiligheidsgordels mogen aangespen, zijn De Croo en Vandenbroucke net niet heilig verklaard. Hoe lang die 'état de grâce' zal duren, is maar de vraag. Hoe zal worden gereageerd, als onze vrijheden opnieuw worden ingeperkt? Nu al begrijpt de horecasector niet waarom zij weer het kind van de rekening is. Het antwoord van Vandenbroucke was ontwapenend eerlijk: 'Natuurlijk is dat oneerlijk, maar ook het virus is dat.'

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) communiceerde al even open, toen hij deze week zei dat de Vlaamse regering niet van plan is alle verliezen van bedrijven op te vangen. Dat zou de Vlaamse belastingbetaler niet kunnen trekken. Meer kan niet worden gevraagd van de politiek, dan dat faillissementen zoveel als mogelijk worden vermeden. Maar als corona een winteroffensief begint, en de economische motor weer doet haperen, dreigen faillissementen onvermijdelijk te worden.

Groot alarm

En dat is nog maar het begin. Zeker in de grootsteden zoals Brussel is het groot alarm, want het dreigt helemaal uit de hand te lopen. In Brussel lijkt men totaal niet klaar. De Brusselse regering heeft vooral energie gestoken in gelobby om te vermijden dat Brussel onder een strenger regime zou vallen. Het gevolg is dat de situatie - zeker in Molenbeek - nauwelijks nog onder controle is te krijgen. De cafés sluiten, zoals nu is gebeurd, lijkt 'too little too late'.

De coronadreiging in Brussel belandt binnen de kortste keren op het bord van de regering-De Croo. Dat wordt de eerste grote test, waaruit zal blijken of de tandem De Croo-Vandenbroucke sterk genoeg is om een vaste koers te houden. Vandenbroucke verduidelijkte al dat hij er alles aan wil doen om de scholen open en de mensen aan het werk te houden.

De economie draaiende houden is voor Vivaldi de uitdaging nu er een nieuwe golf op ons afkomt die volgens voorspellingsmodellen nog zwaarder dreigt te zijn dan de eerste golf in maart.

Nieuwe Politieke Cultuur

Als de regering-De Croo de coronastrijd wint, dan lacht de toekomst Vivaldi toe. De ploeg heeft voldoende vernieuwing in zich om er weer 'dash' - al klinkt dat zo Zweeds - in te krijgen. Guy Verhofstadt deed het in 1999 al eens voor, toen hij de weg naar paars-groen plaveide door in de mythische Zaal F van de Senaat de Nieuwe Politieke Cultuur (NPC) uit te vinden. Die stond symbool voor de breuk met de verzuiling, die onder CVP/CD&V zo verlammend was geweest.

Nu komt het er vooral op aan dat Vivaldi niet verzandt in een kibbelkabinet, zoals de regering-Michel meemaakte. De hoofdrolspelers zijn zich daar goed van bewust. Zelfs Bouchez gaf in een interview in De Tijd mee dat hij de Vlaamse coalitiepartners CD&V en Open VLD wil sparen. Terwijl hijzelf toch moet zien dat hij het verschil kan maken tegenover de PS, die de regering-De Croo aan de Franstalige publieke opinie presenteert als de terugkeer van 'le retour du coeur'.

En hoe zal dat gaan met al die nieuwkomers in de federale regering? En is Vandenbroucke echt een andere mens geworden, of hij is nog steeds die eigengereide betweter, die daarom is uitgespuwd? En is die andere vicepremier met veel kilometers op de teller, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), nog even onvoorspelbaar als voorheen?

Samenhang

De N-VA en het Vlaams Belang kunnen zich dat geduld veroorloven, omdat de samenhang in de regering straks toch op de proef wordt gesteld. Want er zitten nog heel wat losse eindjes in het regeerakkoord, dat in amper tien dagen in elkaar is gebokst. Bij de regeringsonderhandelingen hebben de zeven partijen elkaar ook zoveel als mogelijk ontzien, want niemand wilde Vivaldi nog in gevaar brengen.