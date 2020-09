Coronabesmetting doorkruist Vivaldi-onderhandelingen

Preformateur Egbert Lachaert heeft positief getest op het corona en moet 14 dagen in quarantaine. Het maakt de sowieso al moeizame Vivaldi-onderhandelingen er niet gemakkelijker op.

Was het maandag nog CD&V-voorzitter Joachim Coens die - door zich 'ontstemd' te tonen over het Vivaldi-overleg - een schokgolfje in de Wetstraat veroorzaakte, dan was het dinsdag de beurt aan Open VLD. Al was de schokgolf van een heel andere orde: iets voor 4 uur meldde de partij dat voorzitter en preformateur Egbert Lachaert positief heeft getest op corona en 14 dagen in quarantaine gaat.

Ook koning Filip, bij wie Lachaert afgelopen vrijdag langs ging, zal een test ondergaan.

Om veiligheidsredenen werd beslist dat voorlopig geen fysieke onderhandelingen plaatsvinden en dat alle voorzitters en adviseurs worden getest op corona. Ook koning Filip, bij wie Lachaert afgelopen vrijdag langs ging, zal een test ondergaan. Sp.a-voorzitter en co-preformateur Conner Rousseau bleek al negatief, maar wordt donderdag opnieuw getest.

Voetbalspelers

Symptomatisch voor het moeizame Vivaldi-overleg is dat de partijvoorzitters op de sociale media meteen van mening bleken te verschillen over hoe de onderhandelingen nu moeten worden voortgezet. Open VLD liet verstaan dat Lachaert het overleg via de digitale kanalen zou blijven opvolgen, Rousseau liet uitschijnen dat hij zou voortwerken met iedereen die negatief test.

Een preformateur wissel je niet zoals een voetbalspeler. Georges-Louis Bouchez MR-voorzitter

Dat was niet naar de zin van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. 'Alleen voortwerken met wie negatief test, dat gaat niet. Alle partijen moeten op gelijke voet worden behandeld', tweette hij. 'De afwezigheid van Egbert Lachaert is een groot probleem. Een preformateur wissel je niet zoals een voetbalspeler.'

Quarantaine

Bouchez wees er bovendien op dat artsen hem vragen voorzichtig te zijn. De coronaregels schrijven voor dat wie intens contact heeft gehad met iemand die positief test op corona zelf ook getest moet worden en in quarantaine moet. De isolatie blijft nodig, ook als de test negatief is. Een test is een momentopname en het duurt meerdere dagen vooraleer het virus zich manifesteert bij wie besmet is.

Om te vermijden dat iemand toch besmet is en het virus kan doorgeven, wordt een quarantaine van 14 dagen voorgeschreven. Die periode kan worden ingekort als contactpersonen die bij een eerste test negatief testten negen dagen na het bewuste contact een tweede test laten afnemen. Is die ook negatief, dan wordt de quarantaine opgegeven.

Welke partijvoorzitters nog in quarantaine moeten, is nog onduidelijk. 'Het spreekt voor zich dat iedereen correct de geldende regels, bijvoorbeeld inzake quarantaine, nauwgezet zal toepassen', klonk het. Zo worden de regeringsonderhandelingen voort bemoeilijkt. Die kunnen desnoods digitaal doorgaan, maar ervaren onderhandelaars weten dat online overleg veel moeilijker verloopt dan fysieke bijeenkomsten.

Formateur

Lachaert en Rousseau gingen vrijdag normaal ook op audiëntie bij koning Filip. De bedoeling was tegen dan een formateur aan te duiden. Die wordt, als de regering eenmaal wordt gevormd en daarvoor wordt op begin oktober gemikt, de nieuwe premier. Het is misschien wel de grootste twistappel in het Vivaldi-overleg, want niemand lijkt de Zestien aan een andere partij te gunnen.