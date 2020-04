Coronafactuur voor overheid stijgt boven 10 miljard

Ondermeer in de horeca zijn heel wat mensen in de tijdelijke werkloosheid beland. Die factuur tikt aan voor de overheid.

De Belgische overheden zullen dit jaar minstens 10,2 miljard euro uitgeven om de economie te redden na het uitbreken van de coronacrisis. En dat kan nog oplopen. Er is nog een steunpakket voor ondernemingen in de maak.

Het bedrag van 10,2 miljard staat te lezen in het ontwerp van stabiliteitsprogramma dat de regering-Wilmès eerstdaags indient bij de Europese Commissie.

Volgens de jongste ramingen staat de teller voor de federale overheid al op 6,4 miljard euro aan sociaal-economische uitgaven. 3,6 miljard daarvan is toe te schrijven aan de massale toepassing van het systeem van tijdelijke werkloosheid. Voor de deelstaten en het lokale niveau loopt de factuur op tot 3,8 miljard. De hinderpremies voor zelfstandigen zijn daar de grote slokop. Tel daar de impact van het inkrimpen van de wereldeconomie bij en het begrotingstekort loopt op tot 7,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), de schuldgraad tot 115 procent.

‘Het is veel geld, maar in principe gaat het om eenmalige maatregelen. Tenzij we slecht uit de coronacrisis komen: dan dreigen ze structureel te worden’, zegt minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD). ‘Daarom is het van belang dat bedrijven en winkels begin mei kunnen heropstarten. En dat de ziekenhuisopnames dalen. Voorlopig gaat het de goede richting uit.’

Het gaat in principe om eenmalige uitgaven, maar dan moet de exit uit de coronacrisis wel goed verlopen. Zoniet dreigen ze structureel te worden. Alexander De Croo Minister van Financiën

De Belgische geldkraan gaat nog niet dicht. De regering lijkt gewonnen voor een voorstel van de sp.a en Groen om de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijk werklozen te verlagen. Samen met de RVA en de betalingsinstanties worden enkele pistes bekeken ‘met speciale aandacht voor de laagste inkomens’, luidt het.

Maar het is vooral wachten op een tweede bazooka voor het bedrijfsleven. Nadat de liquiditeitsproblemen van veel ondernemingen al zijn aangepakt via betalingsuitstel voor belastingen en leningen en 50 miljard aan overbruggingskredieten, werkt de regering nu aan een pakket maatregelen om de solvabiliteitsproblemen van bedrijven aan te pakken.

Cooreman-De Clercq

Vanuit het parlement stelt Open VLD-Kamerlid Christian Leysen voor werk te maken van een heruitgave van de wet-Cooreman-De Clercq, die begin jaren 80 massaal spaarders naar de beurs leidde. ‘De focus moet daarbij op de kmo’s liggen, bedrijven waarvan de beslissingscentra zich nog in België bevinden’, zegt Leysen. Hij denkt aan een fiscale aftrek voor investeringen in kmo’s en een belastingverlaging voor kapitaalverhogingen. De Croo zit op een iets ander spoor, maar laat niet in zijn kaarten kijken. ‘We werken aan een pakket waarbij we de solvabiliteitsproblemen vooral via de fiscaliteit willen aanpakken.’

De focus ligt dus (nog) niet op een participatie van de overheid in belangrijke bedrijven, al zijn wel uitzonderingen mogelijk, zoals Brussels Airlines. De gesprekken tussen de regering en eigenaar Lufthansa lopen bijzonder stroef. De Duitsers willen 290 miljoen euro, maar geen politieke inmenging.