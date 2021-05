Coronafactuur zorgt voor valse noten bij Vivaldi

Om de coronafactuur te betalen en de overheidsfinanciën recht te trekken zal de politiek moeten kiezen tussen belastingen of besparingen. Dan volgt de grote politieke test. Dat de regering-De Croo moeilijke tijden wacht, blijkt al uit het 1 meipleidooi van de socialisten voor hogere lonen.

De coronafactuur loopt in de miljarden: de inkomensvervangende en bedrijfsondersteunende maatregelen zijn goed voor 35 miljard euro aan bijkomende uitgaven. De vraag rijst hoe de regeringen die zullen betalen.

Het wordt in ieder geval afkicken, want in de coronacrisis kon het niet op. Overheden die het geld niet lieten rollen, kregen van gerenommeerde economen zoals Paul De Grauwe het verwijt niet goed bezig te zijn. De centraal bankiers garandeerden een onuitputtelijke stroom aan goedkoop geld, waaraan de overheden zich graag laafden.

Geen buffers

Het corona-effect is dat de budgettaire putten weer wat dieper zijn en de schuldenberg nog wat hoger. We hadden geen buffers om deze schok op te vangen. Integendeel, we waren nog niet helemaal hersteld van de financiële crisis, die ook al is bedwongen met nog meer schulden.

Met de begroting is het niet anders dan met de coronacrisis. Na elke golf keren we terug naar een plateau dat wat hoger ligt dan het vertrekpunt, waardoor een volgende golf sneller naar een piek of een verzadigingspunt gaat. De regering-Michel kon de belofte niet inlossen dat zij het tij zou keren. En nadien zijn twee jaar non-governo gevolgd.

De coronacrisis heeft ons nog meer achteruitgeslagen. Volgens een vergelijking van de Europese Centrale Bank met onze buurlanden zal België ook slechter uit de crisis komen dan Duitsland, Frankrijk en Nederland. We hebben de diepste budgettaire putten gegraven, onze staatsschuld is het meeste gestegen. Het welvaartsniveau blijft nog jaren onder dat van voor de coronacrisis.

Politiek was de coronacrisis een vrij steriele bedoening. Crisisbeheer is wat het is. Het heeft weinig te maken met politieke en ideologische keuzes. Wie het wel waagde aan politiek te doen, wie aandrong op versoepelingen, kreeg niet zelden de zwartepiet toegespeeld als de curve keerde. Corona was het beest waarop ook de N-VA geen vat kreeg. Covid-19 dicteerde de wet.

Budgettaire scenario's

In het postcoronatijdperk, als er genoeg gevaccineerden zijn om terug te keren naar het normale leven, zal het politieke debat normaliseren, wat voor vuurwerk zal zorgen. Dat bleek al uit het 1 meipleidooi van de socialisten voor hogere lonen, wat meteen tot spanningen leidde met de liberalen in de regering.

De belangrijkste vraag wordt in hoeverre de regeringen van dit land de budgettaire putten zullen dempen. En misschien nog belangrijker is de vraag of ze werk maken van hervormingen die door de coronacrisis en het goedkope geld in de koelkast zijn beland.

Volgens de Hoge Raad van Financiën moeten de overheden 8 miljard euro saneren tegen het einde van de legislatuur in 2024. Federaal staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) gaf al aan dat ze vasthoudt aan haar doelstelling om in 2024 af te klokken op een tekort van 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Daarvoor rekent ze op een jaarlijkse vaste inspanning van 0,2 procent van het bbp - dit jaar zo'n 952 miljoen euro - en een bijkomende variabele inspanning van 0,2 procent vanaf volgend jaar. Dat kan naar 0,3 procent gaan. 'Ik heb heel aandachtig gelezen wat de Hoge Raad van Financiën voorstelt. We onderschrijven volledig de vraag om nu al te saneren, ook al eist Europa dit nog niet van ons', laat De Bleeker nog weten.

De politieke discussie zal in de eerste plaats gaan over het tempo waarin de sanering vanaf 2022 moet gebeuren. De Hoge Raad van Financiën is daar verdeeld over, maar een meerderheid van de experts raadt een soepel scenario aan, waarbij het structureel begrotingstekort verbeterd wordt met 1,7 procent van het bbp of 8 miljard tegen 2024.

Dat scenario houdt de optie open dat de overheden 0,3 procent van het bbp besteden aan tijdelijke en gerichte stimuli voor het economisch herstel. Dat zou vermijden dat de relance meteen in de kiem gesmoord wordt.

Het strengere traject legt een totale structurele inspanning van 2 procent ofwel 9,5 miljard op tegen 2024. Voor beide pistes stelt de Hoge Raad voor dat de federale overheid 75 procent van de inspanning voor haar rekening neemt en de deelstaten het overige kwart.

Over de verdeling van de budgettaire inspanning in België zijn geen afspraken gemaakt. Vlaams minister van Begroting en Financiën Mathias Diependaele (N-VA) heeft zich wel geëngageerd om het Vlaamse tekort, dat volgend jaar op 2,4 tot 2,9 miljard euro wordt geraamd, 'minstens' te halveren tegen het einde van de legislatuur in 2024.

Diependaele liet al meermaals verstaan dat in de uitgaven moet worden gesnoeid, 'want we leven in een land dat al de hoogste belastingen in de wereld kent'. Hij kan rekenen op de politieke rugdekking van partijgenoot en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), maar coalitiepartner CD&V deinst terug voor drastische begrotingsinspanningen die pijn zouden doen.

Toch wil Diependaele ervoor gaan. 'Een terugkeer naar gezonde overheidsfinanciën vraagt politieke moed, maar we kunnen dit niet voor ons uitschuiven. We moeten klaarstaan voor een volgende crisis. De landen die financieel hun zaken op orde hebben, hebben de coronacrisis het beste verteerd.' Al laat Diependaele dus wel de ambitie los om terug te keren naar een begroting in evenwicht, zoals in het Vlaams regeerakkoord wel is voorzien, maar dat door corona geen haalbare kaart meer is.

Spreidstand

De begrotingsoefening wordt nog moeilijker voor Vivaldi, de zevenpartijencoalitie waar de ideologische spreidstand groter is dan in de Vlaamse regering, en waar een communautair sausje bovenop komt. Zodra de covidsluier verdwijnt en er echt moet worden bestuurd, ziet N-VA-voorzitter Bart De Wever Vivaldi snel in de problemen komen. 'Geen regeerakkoord die naam waardig en een linkerzijde die in Wallonië vecht op leven en dood is een recipe for disaster', meent De Wever.

De regering-De Croo dreigt in de tang te worden genomen, door de rechtse oppositie vanuit Vlaanderen en door de linkse aanvallen vanuit het zuiden van het land. De PTB/PVDA jaagt de linkse partijen in de Vivaldi-coalitie, met name de Parti Socialiste, op om de verkiezingsbeloftes te respecteren en een breuk te maken met het rechtse beleid van de regering-Michel.

In elk interview duwen de communistische kopstukken waar het pijn doet voor de socialisten, zoals PVDA-voorzitter Peter Mertens afgelopen weekend deed in een interview met De Zondag. 'We waren het allemaal eens dat een echte breuk nodig is op het vlak van lonen, pensioenen en hoge vermogens. Als links opnieuw aan de macht kwam, zouden die drie domeinen dé prioriteit zijn. Maar wat lees ik in het regeerakkoord? Niets van dat alles.'

Het is het dilemma van Vivaldi, want de liberalen willen geen breuk met het beleid van de regering-Michel. Voor de liberalen was en is dat een rode lijn: de hervormingen van de regering-Michel zullen niet worden teruggedraaid. Dat maakt de politieke bewegingsruimte klein.

Open VLD-staatssecretaris De Bleeker beloofde al dat er geen nieuwe, extra belastingen komen. In het regeerakkoord staat dat er geen nieuwe taksen komen, tenzij als onderdeel van de budgettaire discussie. 'Maar dat is absoluut niet aan de orde', verzekerde De Bleeker. 'Er is economische groei nodig en dat vergt consumentenvertrouwen. Mensen moeten consumeren en investeren. Als je de belastingen verhoogt, haal je het vertrouwen bij de burgers weg.'

Ze wil inzetten op 'spending reviews' om te bestuderen of budgetten in het federale overheidsapparaat en bij de sociale zekerheid efficiënt besteed worden en hun doel bereiken. 'Dat moet leiden tot meer doen met hetzelfde geld', aldus het kabinet-De Bleeker.

Jobcreatie

De coronarekening is misschien zelfs niet zozeer een budgettair probleem, net zo min als de vergrijzingskosten, maar een arbeidsmarktkwestie. Alleen jobcreatie houdt de rekeningen structureel betaalbaar. De belangrijkste winst voor ons land zit in een hervorming van de arbeidsmarkt, maar laat dat net de blinde vlek in het federaal regeerakkoord zijn.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez merkte deze week op dat het relanceplan, goed voor zo'n 5 miljard euro, volgens het Planbureau 3.900 jobs zal opleveren. 'Dat is niet genoeg', tweette Bouchez. 'We dragen de verantwoordelijkheid om beter te doen'. Hij herinnerde eraan dat de regering-Michel voor 10 miljard euro 200.000 jobs heeft gecreëerd.

In het regeerakkoord van Vivaldi is alleen afgesproken dat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) een grote fiscale hervorming moet uittekenen. De ironie is dat het politieke debat daardoor snel weer zal gaan over eerlijke fiscaliteit, een taxshift, een vermogensbelasting en een minimumbelasting voor bedrijven. En al vlug zullen rode lijnen opduiken.