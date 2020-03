Coronaobligatie lanceren? Piste duikt op in België

Naar analogie met de Letermebon die België uitgaf tijdens de financiële crisis, duikt een piste op om een coronaobligatie voor spaarders uit te geven. De opbrengst zou gebruikt worden om bedrijven in nood te herkapitaliseren, vernam De Tijd.

De regering-Wilmès richtte enkele weken geleden een economische werkgroep op die de gevolgen van de coronacrisis in kaart brengt en bestrijdt. Ze staat onder leiding van Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank en Piet Vanthemsche, de voormalige topman van de Boerenbond.

Die werkgroep bespreekt maatregelen die bedrijven met problemen door de coronacrisis ondersteunen. Met de banken is al een garantieregeling uitgewerkt: kredieten die bedrijven bij de banken aanvragen worden door de Belgische staat gewaarborgd. 50 miljard euro is in stelling gebracht.