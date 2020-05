Coronaparadox doet gewone sterfgevallen onder normale peil zakken

De algemene sterfte is van een piek van 673 op 10 april in mei teruggevallen tot het normale niveau van ongeveer 300 overlijdens per dag.

Nu de corona-epidemie in ons land bijna is uitgewoed, doet zich een opvallend fenomeen voor in de sterftecijfers. Als we de coviddoden niet meetellen, sterven minder mensen dan gewoonlijk in deze tijd van het jaar.

In de week tot 3 mei stierven in ons land 2.334 mensen, of gemiddeld 333 per dag. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het wetenschappelijke centrum Sciensano. Die 2.334 sterfgevallen liggen 11 procent boven het aantal doden dat we in deze periode van het jaar mogen verwachten. Dat fenomeen heet oversterfte, het aantal extra sterfgevallen afgezet tegenover het gemiddelde aantal van de afgelopen jaren.

Pandemie-piek

Ter vergelijking: op de piek van de pandemie in de week tot 12 april stierven 4.273 mensen. Het gemiddelde van 610 per dag was dubbel zo hoog als te verwachten viel voor die periode van het jaar. Op de absolute piekdag - 10 april - stierven 673 mensen. Tegen 3 mei was dat alweer gezakt tot 328.

Bovendien doet zich een opvallend fenomeen voor. Er sterven nog altijd dagelijks tientallen mensen aan Covid-19. Toch is de sterfte zo goed als teruggevallen tot op het normale niveau in deze periode van het jaar. Dat betekent dat de 'gewone' sterfte, coviddoden niet meetegeld, lager ligt dan normaal verwacht mag worden (zie grafiek).

Het is een bekend fenomeen dat we ook na hevige griepepidemieën of hittegolven zien. Onder wetenschappers wordt dat omschreven als het oogsteffect. Het betekent dat Covid-19 lelijk huishoudt onder vooral het oudere of verzwakte deel van de bevolking. Brecht Devleesschauwer Epidemioloog Sciensano

'Dat is een bekend fenomeen die we ook na hevige griepepidemieën of hittegolven zien', zegt Brecht Devleesschauwer, epidemioloog bij Sciensano. Onder wetenschappers wordt dat omschreven als het oogsteffect. Dat betekent dat Covid-19 lelijk huishoudt onder vooral het oudere of verzwakte deel van de bevolking. Die mensen zouden meer dan waarschijnlijk de komende maanden toch gestorven zijn aan onderliggende aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, kankers of chronische ziektes. Van de intussen 9.000 officieel gerapporteerde coviddoden waren slechts 32 mensen jonger dan 45 en 423 mensen tussen 45 en 65 jaar.

Devleesschauwer: 'Je kan spreken van veel 'versnelde' overlijdens. De ondersterfte die daar een gevolg van is, zie je niet bij terreuraanslagen of aardbevingen. Die treffen vooral mensen die vaak nog decennia van goede levensjaren mochten verwachten.'

Omgekeerd effect

De vraag is of er zich een omgekeerd effect voordoet na de huidige ondersterfte. Een groep covidoverlevers moet intensief revalideren door zware schade aan longen, andere organen of als gevolg van de felle verzwakking door een wekenlang verblijf in kunstmatige coma. Mogelijk sterft een deel van hen later nog in uitgesteld relais. Bovendien zijn artsen, ziekenhuizen en ziekenfondsen heel bezorgd over het uitstel in de zorg. Niet-essentiële behandelingen zijn door de pandemie uitgesteld omdat in de ziekenhuizen alle handen, bedden en apparaten nodig waren. Veel patiënten bleven zelf weg uit het ziekenhuis, terwijl ze zonder corona zo goed als zeker naar de spoeddienst zouden zijn getrokken.

Maar dat uitgestelde corona-effect blijkt bijzonder lastig te monitoren. 'We zijn echt van plan de impact van de uitgestelde zorg zo goed mogelijk te meten via de ziekenhuisopnames of de rapportering door de ziekteverzekering. We willen ook kijken naar de doodsoorzaak van alle overleden personen. Die data hebben we wel pas volledig over twee tot drie jaar. Maar correct meten is bijzonder lastig, omdat de sterfte - mocht die met Covid-19 gerelateerd zijn - zich veel meer verspreid in de tijd zal voordoen en het dus om veel kleinere groepjes gaat. Het is niet zo evident dat goed in kaart te brengen', besluit Devleesschauwer.