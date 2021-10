Coronapas in horeca en fitness vanaf 1 november ook in Vlaanderen

De coronapas in de horeca was al verplicht in Wallonië en Brussel en wordt nu uitgebreid naar Vlaanderen.

Ook in Vlaanderen zal de coronapas verplicht worden in horeca- en fitnesszaken vanaf volgende week. Dat is beslist op het Overlegcomité en bevestigd aan De Tijd.

Na de bijeenkomst van het kernkabinet maandagavond was het al duidelijk dat het Overlegcomité het mondmasker weer boven zou halen als belangrijkste wapen tegen het stijgende aantal besmettingen. Dat daarnaast telewerk sterk zal worden aanbevolen, verbaast evenmin.

De uitbreiding van het gebruik van de coronapas was de echte inzet van de discussie. In Brussel en Wallonië, waar de vaccinatiegraad minder hoog ligt dan in Vlaanderen, is de coronapas voor onder meer de horeca al ingevoerd. In Vlaanderen is daar nu nog geen sprake van, tenzij voor evenementen van meer dan 500 man en voor discotheken.

Vooral de N-VA voerde het verzet tegen de invoering van de coronapas aan, omdat de partij het ongeschreven contract met de Vlaming wilde nakomen: als iedereen zich liet vaccineren, dan zouden we het gewone leven kunnen hernemen. En dus niet in een pasjesmaatschappij terechtkomen.

Maar de coalitiepartners CD&V en Open VLD hadden al laten verstaan dat ze een meer pragmatische weg wilden bewandelen, ondanks het eerdere verzet van vooral de liberalen tegen die zogenaamde pasjesmaatschappij. Met een coronapas kan worden vermeden dat bepaalde sectoren - om de horeca niet te noemen - weer moeten overgaan tot sluitingen.

In aanloop naar het Overlegcomité had Jambon enkele scenario's in zijn achterzak, zodat hij wat onderhandelingsruimte had voor een bredere invoering van de coronapas in Vlaanderen. Sowieso was het de bedoeling dat de coronapas ook mogelijk wordt voor zorginstellingen.

Naar aanleiding van de discussie over Vilvoorde had de Vlaamse meerderheid ook in stilte een consensus bereikt om de coronapas ook mogelijk te maken voor fitnesscentra.

Uiteindelijk besliste het Overlegcomité dat de coronapas overal in ons land verplicht wordt in de horeca en in fitnesszaken. Ook mondmaskers in winkels worden weer verplicht.