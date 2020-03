Coronapiek nog niet bereikt, naar verlenging maatregelen

De federale en regionale topministers maken vrijdagmiddag een evaluatie van het Belgische lockdownregime. De lockdown vertaalt zich (nog) niet in dalende coronastatistieken, maar tot grote onrust onder experts leidt dat op dit moment niet.

Een heel hoopgevende update van de coronastatistieken was het niet donderdag. Met 1.298 nieuwe besmettingen (+26 procent), 536 nieuwe ziekenhuisopnames (+32 procent), 131 extra mensen op intensieve zorg (+28 procent) en 42 doden erbij (+24 procent) lijkt de circle of life van het nieuwe coronavirus allerminst te slabakken. Die groei moet omlaag, om overbelasting van onze ziekenhuizen en onnodige slachtoffers door suboptimale behandeling te vermijden.

Het is onmogelijk te voorspellen wanneer het saturatiepunt van onze gezondheidszorg bereikt wordt. Dat hangt af van de beschikbare bedden op intensieve zorg - die zijn nog lang niet volzet en kunnen desnoods nog uitgebreid worden -, de instroom van nieuwe zieken en ook de uitstroom van genezen patiënten, al blijkt corona een wispelturige klant op dat vlak.

Computermodellen

Experts gebruiken computermodellen om te voorspellen hoeveel en hoe snel de curves moeten afvlakken om de situatie de baas te blijven. De genomen maatregelen gelden daarin als parameter, zij moeten ervoor zorgen dat de dagelijkse procentuele groei aftopt en uiteindelijk tot nul herleid wordt. Op dat moment hebben we het piekmoment van de pandemie bereikt. 'Dat is nog geen reden voor groot feest. Op het piekmoment zitten we op de helft van de uitbraak. Dus na de piek staan we nog voor heel moeilijke weken', zegt viroloog Steven Van Gucht van het wetenschapscentrum Sciensano.

Op het piekmoment zitten we nog maar op de helft van de uitbraak. Dus na de piek staan we nog voor heel moeilijke weken. Steven Van Gucht Wetenschappelijk instituut Sciensano

Uiteindelijk blijven de modellen niets anders dan - weliswaar goed onderbouwde - prognoses en is het afwachten of het virus zich verspreidt zoals verwacht. Het coronavirus is erg besmettelijk, elke geïnfecteerde persoon steekt twee tot drie andere mensen aan. Bij de griep is dat slechts een op een.

Wat betekent dat concreet? Het virus had na de eerste gerapporteerde besmetting op een vismarkt in het Chinese Wuhan 67 dagen nodig om de eerste 100.000 mensen te infecteren. Voor de volgende 100.000 waren elf dagen nodig, voor de 100.000 daarna maar drie. Donderdag ging het aantal besmettingen voor het eerst over het half miljoen. Meer dan een miljard mensen in ruim vijftig landen zit momenteel onder een vorm van lockdown, waarbij het dwingende verzoek of de verplichting thuis te blijven geldt.

Meer getest

Dik 6.000 mensen van dat half miljoen bevestigde coronapatiënten bevinden zich in België. Het aantal doden is opgelopen tot 220 in ons land. Volgens de topwetenschappers die de regering adviseren, zijn de cijfers in lijn met hun prognoses. Bovendien hoort bij de stijging in besmettingen de nuance dat er meer getest wordt, 'tot 2.000 testen per dag op sommige dagen'. De bedoeling is snel structureel naar 10.000 tests per week te gaan. De voorbije dagen leverde een test op de drie een hit op.

Steven Van Gucht: 'De curve wordt een beetje platter. Maar er komen waarschijnlijk nog enkele dagen van slecht nieuws aan, met slechte cijfers. Onze modellen voorspellen een piek rond begin april. De prognoses gaan ervan uit dat iedereen door thuis te blijven zijn contacten gehalveerd heeft, maar we weten dat niet zeker. Zijn er minder contacten, dan valt de piek wat vroeger. Zijn het er meer, dan valt die wat later en duurt de uitbraak langer.'

De curve wordt een beetje platter. Maar er komen waarschijnlijk nog enkele dagen van slecht nieuws aan, met slechte cijfers. Onze modellen voorspellen een piek ergens rond begin april. Steven Van Gucht Wetenschappelijk instituut Sciensano

De statistieken komen vrijdag op tafel bij de Nationale Veiligheidsraad. Dat is de pow wow tussen federale en regionale topministers, de corona-expertenteams en topambtenaren. Die moet beslissen over het verdere lot van de lockdown. Het is net iets te vroeg om te besluiten of die voldoende werkt, buitenlandse voorbeelden leren dat de eerste effecten zich ten vroegste na een tweetal weken laten zien.

Verlenging

De lockdown geldt nu tot 5 april, maar het is zeker dat hij verlengd wordt tot minstens na de paasvakantie. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) liet donderdag verstaan op sommige vlakken duidelijkere en ook strengere regels te willen invoeren. Hij vindt het niet kunnen dat fietsers toertochtjes van 50 kilometer en meer maken. Maar hij wil ook niet weten van Franse toestanden, waar mensen binnen een straal van een kilometer rond hun huis moeten blijven. 'We gaan er ook geen openluchtgevangenis van maken.'

Ik wil ook niet naar Franse toestanden, waar mensen binnen een straal van één kilometer van hun huis moeten blijven. We gaan er geen openlucht gevangenis van maken. Pieter De Crem Minister van Binnenlandse Zaken