Coronaschok op werkloosheid pas in 2025 verteerd

Dat zegt het federaal Planbureau, dat dinsdag vooruitzichten bekendmaakte voor de komende vijf jaar. Het verwacht dat dit en volgend jaar in ons land 108.000 jobs verdwijnen. In 2022 zou de werkgelegenheid weer stijgen. Maar de werkloosheidsgraad zou pas in 2025 weer onder 9 procent duiken voor heel België, het niveau van voor de coronacrisis.

Dat toont dat de coronaschok allesbehalve tijdelijk is. Het tekort op de Belgische begroting dreigt eind dit jaar uit te komen op 47 miljard euro, of 11 procent van het bruto binnenlands product. Tegen 2025 is dat nog altijd 26 miljard euro, of 5 procent van het bbp. 'De situatie is bijzonder zorgwekkend', zegt het Planbureau.