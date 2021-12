Coronasteun kwam in te verdeelde slagorde

De federale overheid en de deelstaten reageerden snel en met de juiste focus op de klap die het coronavirus de Belgische economie toebracht, maar te vaak was de coördinatie zoek. Dat concludeert het Rekenhof in een uitvoerige analyse van de coronasteun.

Overlegcomité

In zijn analyse toont het Rekenhof veel begrip voor de snelheid waarmee onbekend terrein moest worden betreden. Zijn grootste kritiek is dat iedere regering haar eigen koers uitzette, terwijl voor het gezondheidsbeleid wel werd samengewerkt in het Overlegcomité.

Een voorbeeld daarvan is de Vlaamse aanmoedigingspremie voor arbeidsduurvermindering, waarvoor Vlaanderen oorspronkelijk 14 miljoen euro had uitgetrokken. Omdat de premie niet gecombineerd kon worden met de federale maatregel ‘tijdelijke werkloosheid’ werd geen enkele aanvraag ingediend.

Geen inventaris

Naarmate de crisis langer duurde, had de regering beter moeten onderzoeken in welke mate steunmaatregelen hun doel treffen. Het Rekenhof geeft als voorbeeld het federale crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen. Het gaat om een forfaitair bedrag dat niet gelinkt is aan de duur van de onderbreking of de hoogte van het inkomen. Dat maakt de toekenning makkelijk. Maar door de verdubbeling van het crisisoverbruggingsrecht na 1 oktober 2020 hebben sommige zelfstandigen mogelijk een hogere vergoeding gekregen dan ze inkomen verloren.