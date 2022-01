Coronazorgen worden klimaat- en geldzorgen...

De ongelijke manier waarop de wereld herstelt van corona veroorzaakt sociale en financiële spanningen die ook de strijd tegen de klimaatopwarming bemoeilijken, zeggen experts van het Wereld Economisch Forum in het jaarlijkse Global Risks Report.

Als de wereld zich de komende tien jaar over iets zorgen moet maken, dan is het dat het klimaatbeleid van vandaag onvoldoende wordt uitgevoerd of vruchten afwerpt. En de littekens van de coronapandemie bemoeilijken die opdracht.

Tot die conclusie komen 12.000 politieke en economische leiders die werden gepolst door het Wereld Economisch Forum. De resultaten werden dinsdag voorgesteld in het jaarlijkse Global Risk Report, in samenwerking met de verzekeringsbedrijven Marsch en Zurich Re.

Klimaat staat al sinds 2011 bovenaan op het jaarlijkse kopzorgenlijstje. Alleen heeft de pandemie de opdracht lastiger gemaakt. Veel risico’s zijn het voorbije jaar toegenomen: het uiteenrafelen van de sociale cohesie, de vrees dat gezinnen niet rondkomen, schade aan de mentale gezondheid en een dreigende schuldencrisis. Dat maakt dat zowel de mentale als de sociale en financiële weerbaarheid om de klimaatstrijd aan te gaan is aangetast.

Geopolitieke spanning

In de studie domineren die sociale problemen - samen met extreem weer - het lijstje als wordt gepolst naar de bedreigingen voor de komende twee jaar. Als de tijdshorizon naar tien jaar verschuift, domineren groene thema’s zoals klimaatopwarming, extreem weer, verlies aan biodiversiteit en een grondstoffencrisis.

Het antwoord op dat soort wereldwijde problemen ligt in wereldwijde samenwerking, zegt Borge Brende, de voorzitter van het Wereld Economisch Forum. Maar ook dat ligt moeilijk, nu de geopolitieke spanningen net toenemen.

No-covid-world

Tegen die achtergrond is ook een ander risicorapport het vermelden waard: de geopolitieke vooruitblik van de door Ian Bremmer geleide Eurasia Group. Daarin staat de onmogelijkheid van een ‘no-covid-world’ op één. In de rijke landen lijkt de pandemie dankzij de minder ziek makende omikronvariant en de vaccinaties tegen de zomer een endemie te worden, luidt de conclusie. Maar laat dat het beeld niet vertroebelen. De verstoorde wereldhandel en de inflatie zullen nog even blijven.

Bovendien dreigt China met zijn streng lockdownbeleid in de problemen te komen en voor de wereldhandel opnieuw grote disruptie te veroorzaken. De allerzwaarste omikronprijs zal echter worden betaald in de armste landen. Ook het WEF komt tot die laatste conclusie. Een van de prominentste cijfers uit het Global Risk Report is dat in de 20 armste landen, waar een vijfde van de wereldbevolking woont, nog maar 6 procent van de inwoners is gevaccineerd.

Trump-comeback

Daarmee houden de geopolitieke risico's niet op. De Eurasia Group vermeldt na de onmogelijkheid van een covidloze wereld in de top vijf ook nog de techoorlog tussen de VS en China, de comeback van de Trump-getrouwen in de Amerikaanse midtermverkiezingen, sociale onrust in China die snel politieke onrust wordt en een almaar militair agressiever Rusland. Op zes staan de spanningen rond de nucleaire plannen van Iran en hoe Israël daarop reageert.