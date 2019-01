Coucke in de bres voor patiënten met zeldzame zenuwziekte

Het gaat om het geneesmiddel CDCA, dat gebruikt wordt door patiënten met de zeldzame zenuwziekte CXT. Zonder dat geneesmiddel kunnen tien patiënten in ons land niet overleven. Maar het Italiaanse bedrijf Leadiant Biosciences verhoogde de prijs van het geneesmiddel met een factor 335 tot 153.000 euro per jaar.

Het bedrijf kon de prijs optrekken omdat ze geen concurrentie heeft. In 2009 kocht Leadiant de formule van CDCA over van een Amerikaanse dochter van Solvay. Daarna nam het alle kleinere Amerikaanse producenten van CDCA over. Nadien werd de prijs per pil verhoogd van 28 eurocent tot 140 euro. Voor de patiënten is dat het zo goed als onhaalbaar om dat te betalen.