Creatief puzzelen met Charles Michel

Met enkele activeringsmaatregelen heeft premier Charles Michel (MR) een eerste doorbraak voor zijn arbeidsdeal. Toch moet er nog heel wat gepuzzeld worden voor een groot akkoord.

De nationale feestdag komt er wat tussen fietsen, maar voor de rest is het de komende dagen in de federale regering enkel vergaderen wat de klok slaat. Premier Michel wil de forcing voeren rond de begroting, de arbeidsdeal en een reeks andere grote dossiers, zoals de vierde telecomspeler en de opvolger voor de F-16’s.

Door er een grote puzzel van te maken, hoopt Michel iedereen te kunnen plezieren en op die manier een doorbraak te forceren. De hoop om nog voor de feestdag van morgen een akkoord te bereiken is opgegeven. De gesprekken lopen wellicht volgende week door. Er wordt gegokt op een landing tegen woensdag 25 juli, want dan zouden enkele ministers hun vakantie hebben geboekt.

1. Begroting

In de zomer wordt traditioneel de begroting voor het volgende jaar opgesteld. Om het budget op de koers naar een evenwicht in 2020 te houden, moet de regering-Michel volgend jaar minstens 2,6 miljard euro vinden. Minstens, want volgens de experts van het Monitoringcomité gaat de regering uit van optimistische hypotheses en kan de uiteindelijke begrotingsinspanning dubbel zo hoog uitvallen.

De meerderheidspartijen vinden dan weer dat het Monitoringcomité de begrotingsinspanning overschat. Zo wordt erop gewezen dat de experts het dividend van de staatsbank Belfius niet hebben meegeteld. De verwachting is dat de vicepremiers nog 500 à 800 miljoen euro van de begrotingsinspanning afpitsen. Dat worden dan ‘technische correcties’ genoemd.

Schermvullende weergave Premier Charles Michel (MR) en zijn vicepremiers Kris Peeters (links) en Jan Jambon (N-VA) moeten een inspanning van zo'n 2 miljard doen om de begroting op koers te houden. ©Belga Image

Dat betekent dat de regering voor iets minder dan 2 miljard euro concrete maatregelen moet uitwerken. Voor zowat de helft van dat bedrag wordt op inkomsten en besparingen uit de arbeidsdeal gerekend. Meer mensen aan het werk betekent minder uitgaven aan uitkeringen en meer inkomsten.

Daarnaast rekent Michel naar verluidt op wat clementie van Europa, dat ons begrotingswerk opvolgt. De redenering is dat ons land met de arbeidsdeal opnieuw stevig hervormt en later op het jaar nog een investeringspact wil sluiten. Daardoor moet het te verantwoorden zijn dat we wat langer wachten met bijkomende besparingen.

2. Arbeidsdeal

Met de arbeidsdeal wil de regering-Michel wat doen aan de paradox op onze arbeidsmarkt. Hoewel er in ons land in vergelijking met de buurlanden relatief weinig mensen aan de slag zijn, raken openstaande vacatures nauwelijks ingevuld. Met een reeks aanpassingen aan het activeringsbeleid willen de regionale en federale regeringen dat probleem aanpakken.

Een werkloze die een stage of opleiding voor een knelpuntberoep volgt, zal zijn uitkering niet zien dalen. Regeringsbron

De voorbije dagen zijn een eerste reeks kleinere hervormingen afgeklopt, vernam De Tijd. Zo is in de federale regering afgesproken dat werkzoekenden die met een opleiding of stage voor een knelpuntberoep worden klaargestoomd hun uitkering niet geleidelijk zullen zien dalen, wat doorgaans wel gebeurt. Wie een vergoeding krijgt voor zo’n stage wordt ook niet langer zwaarder belast.

Daarnaast wordt geld uitgetrokken om zieke werknemers die wegens medische overmacht worden ontslagen, maar eventueel nog ander werk aankunnen, naar aangepast werk te begeleiden. Zo’n ontslagen werknemer krijgt recht op een outplacementpremie van 1.800 euro. Bedrijven zullen die premie fiscaal kunnen aftrekken.

Toch willen de N-VA en Open VLD verder gaan, want anders dreigt de arbeidsdeal een mager beestje te worden. Er wordt opgemerkt dat de hervorming van de arbeidsmarkt ook enkele honderden miljoenen euro’s moet opleveren.

Schermvullende weergave Het brugpensioen bij Carrefour doet de discussie erover weer oplaaien. ©Photo News

De liberalen en Vlaams-nationalisten hebben een aantal symbolische en ingrijpende maatregelen op tafel gelegd, zoals het inperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd en het onmiddellijk verhogen van de minimumleeftijd voor het SWT (vroeger brugpensioen) tot 60 jaar. Normaal gebeurt dat laatste pas in 2020. Dat voorstel is een reactie op het sociaal akkoord bij Carrefour, waar werknemers op 56 in het SWT kunnen stappen.

Voor CD&V en de MR zijn zo’n ingrijpende maatregelen evenwel te verregaand. Stakingen en betogingen in de aanloop naar de verkiezingen kunnen ze missen als kiespijn.

Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) beseft wel dat hij zijn coalitiepartners iets moet geven. Hij broedt daarom op alternatieve maatregelen, zoals het sneller laten dalen van de werkloosheidsuitkeringen, zonder ze helemaal stop te zetten.

Nu duurt het tot vier jaar vooraleer een werkloze op de minimumuitkering valt. Een mogelijkheid is die daling sneller door te voeren. Ook aanpassingen aan het SWT, bijvoorbeeld SWT’ers verplichten meer inspanningen te doen om een andere baan te vinden, zijn een mogelijkheid.

3. Vierde telecomspeler

De premier houdt ook enkele grote dossiers achter de hand waarmee hij zijn coalitiepartners kan paaien. Dat is overduidelijk het geval met de geplande veiling voor de uitrol van het 5G-netwerk en de intrede van een vierde telecomspeler op de Belgische markt.

Schermvullende weergave Dat Alexander De Croo een vierde telecomspeler wil, doet Proximus pijn op de beurs. ©Photo News

Zo’n vierde speler wil minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) absoluut binnenhalen, omdat meer concurrentie lagere prijzen voor de consument opleveren.

De weerstand is groot, want de bestaande telecomspelers - Proximus, Telenet en Orange - vrezen dat de winstmarges zullen dalen als er een vierde speler komt. Dat vertaalt zich al in dalende beurskoersen voor de huidige drie spelers, maar er dreigt ook minder te kunnen worden geïnvesteerd in de uitrol van het 5G-netwerk.

In de regering staan sommige partijen dan ook op de rem, maar De Croo wil van geen wijken weten. De veiling van de 5G-frequenties kan ook zo’n 800 miljoen euro opbrengen, al mag dat niet meegerekend worden bij de begrotingsinspanning die de regering moet doen. Het is slechts een eenmalige opbrengst.

4. Belfius-Arco

Bij elk groot akkoord duikt altijd weer het Arco-dossier op. Dit keer is het niet anders. Het lijkt nu of nooit voor de CD&V om een vergoeding uit de brand te slepen voor de zowat 800.000 Arco-coöperanten die hun geld zijn verloren bij de val van Dexia.

Peeters heeft het Arco-dossier politiek gekoppeld aan de beursgang van Belfius, de opvolger van Dexia. Zolang er geen regeling is voor de Arco-gedupeerden houdt hij de beursgang tegen.

Schermvullende weergave Premier Charles Michel wil de beursgang van Belfius forceren. ©Photo News

Michel liet onlangs verstaan dat hij alsnog de forcing wil voeren om Belfius naar de beurs te brengen. Bij een beursgang zou Belfius ook een speciaal dividend uitkeren, dat de regering kan reserveren als vergoeding voor de Arco-coöperanten.

De moeilijkheid is en blijft dat Europa zo’n vergoeding tot dusver altijd heeft afgekraakt als illegale staatssteun. Een juridische doorbraak lijkt er niet meteen in te zitten, maar misschien kan een principieel akkoord worden gesloten over het reserveren van een potje voor de Arco-gedupeerden.

5. Opvolger F-16

De premier lijkt nog te willen verrassen door ook knopen door te hakken over de aankoop van 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen voor 3,5 miljard euro. Daarmee zou hij goodwill bij de N-VA kopen.

Schermvullende weergave Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) mag hopen dat er snel een beslissing valt over de opvolger voor de F-16. ©BELGA

Alle elementen liggen op tafel: een verlenging van de levensduur van de F-16’s, het Franse aanbod voor een partnerschap rond het Rafale-gevechtsvliegtuig van Dassault, en de officiële procedure waaraan de F-35 van het Amerikaanse Lockheed Martin en de Eurofighter van Brits-Duits-Spaans-Italiaanse makelij hebben deelgenomen.

De verlenging van de F-16’s is niet meer dan een theoretische optie.

Ook het Franse aanbod om buiten de procedure om de Rafale te kopen lijkt van de baan. Michel heeft die deur lang op een kier gehouden, maar na een conflict en een gesprek met N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft nu ook de premier laten verstaan dat hij het juridische risico niet wil lopen om voor de Fransen te kiezen. Michel tikte zelfs de ambassadrice van Frankrijk openlijk op de vingers, nadat zij zich had gemengd in die binnenlandse aangelegenheid.

Het ziet er dan ook naar uit dat het zal gaan tussen de F-35 en de Eurofighter, de twee toestellen die de officiële procedure hebben doorlopen.