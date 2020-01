Crevits: ‘We zeggen nu geen adieu aan N-VA'...

Hilde Crevits: 'We hebben toch voldoende duidelijk gemaakt dat we niet in een regering gaan stappen waar we letterlijk het zevende wiel aan de wagen zijn?'

Hoewel de andere partijen daarom vragen, laten de christendemocraten de N-VA niet los. ‘Het is belangrijk dat we een federale regering vormen met een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens’, zegt Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V).

Helemaal buiten adem komt Hilde Crevits donderdagnamiddag aan op de zevende verdieping van haar kabinet in de buurt van het Brusselse Noordstation. Ze is te laat voor de afspraak en omdat de lift te lang op zich liet wachten, is ze de trappen opgesprint. Het zijn hectische dagen, want later op de avond wordt ze nog verwacht op een gespreksavond annex nieuwjaarsreceptie in Oudenaarde en op partijoverleg over de federale onderhandelingen.

De spanning stijgt, want de twee informateurs, haar partijgenoot Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR), worden maandag bij koning Filip verwacht. In het beste scenario kunnen ze hem een doorbraak in de regeringsonderhandelingen voorleggen.

Joachim Coens werd voorgesteld als een grijze muis, maar hij is nogal hevig.

Een groot deel van de Wetstraat zit al met zijn hoofd bij een Vivaldi-coalitie van liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten - een knipoog naar de componist en zijn ‘Vier jaargetijden’ - waarbij elke politieke familie voor een seizoen staat. CD&V zal wel plooien en de N-VA loslaten, is de redenering.

Leading lady Crevits houdt evenwel de boot af. ‘We zeggen al heel de tijd hetzelfde en we blijven dat doen. We staan voor gigantische uitdagingen, onder meer op budgettair vlak. Daarom is het belangrijk dat we een federale regering vormen met een meerderheid langs de beide kanten van de taalgrens. Dat betekent met de N-VA.’

Zich helemaal vastklikken aan de N-VA wil Crevits niet doen. ‘Als ze duidelijk stellen dat ze niet willen regeren, zitten we in een andere context. Maar hun reactie op de gesprekken met de informateurs lijkt me niet de reactie van een partij die het allemaal niks kan schelen, integendeel. Dus kunnen we nu moeilijk adieu tegen de N-VA zeggen.’

Gelooft u echt dat de PS en de N-VA samen een regering kunnen vormen?

Hilde Crevits: ‘Kijk naar wat in Oostenrijk is gebeurd, waar de conservatieven en de groenen een regering hebben gevormd. Waarom moet iedereen hier altijd zijn stekels opzetten? Ik hoop dat de twee informateurs aan beide zijden van de taalgrens een meerderheid kunnen vinden om een volgende stap te kunnen zetten. Wij zijn samen met de MR aan zet gekomen om een as CD&V-MR te vormen. Onze twee partijen kunnen het inhoudelijk goed vinden en Bouchez en Joachim hebben hetzelfde temperament. Sommigen zijn misschien verbaasd, want Joachim werd voorgesteld als een grijze muis, maar hij is nogal hevig (lacht). Samen beschikken we over 26 van de 150 Kamerzetels. Voeg daar de PS en de N-VA bij en we zitten aan 71 zetels. Dan hebben we nog minstens één partner nodig. In een ideale wereld komen we tot een spiegel van de regionale regeringen, maar we zijn nog niet zo ver.’

Een Vivaldi-regering van socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten zien jullie niet zitten?

Crevits: ‘We hebben toch voldoende duidelijk gemaakt dat we niet in een regering gaan stappen waar we letterlijk het zevende wiel aan de wagen zijn? Er is een nipte meerderheid voor paars-groen. Die partijen hebben ons daar niet voor nodig. Als ze zo’n regering willen, moeten ze die vooral vormen. Maar we zullen zien hoe het loopt. Nog eens: wij sluiten niets uit.’

Ook de oppositie niet?

Crevits: ‘Oppositie moet je overwegen. Maar als we samen met het Vlaams Belang en de N-VA in de oppositie belanden, moeten we op zoek naar een profiel dat het verschil maakt tegenover de andere oppositiepartijen. Het is niet omdat we in de oppositie stappen, dat iedereen terugkeert naar CD&V. Hetzelfde geldt als we in een regering stappen. Ook dat is geen garantie op succes.’

Hoe denken jullie de PS te overtuigen met de centrumrechtse nota die voorligt in een regering met de N-VA te stappen?

Crevits: ‘Er wordt veel gespind en geschreven, maar ik vind dat we een centrumpakket hebben voorgelegd. Het bevat linkse en rechtse elementen. We proberen een antwoord te vinden op de vraag hoe we kunnen vermijden dat mensen weglopen van het centrum. Ze kunnen weglopen wegens het gekibbel of een falend beleid en dan naar de extremen lopen. Dat vermijden is de uitdaging waar alle traditionele partijen voor staan en ik reken de N-VA daar ook toe.’

Dan moet u ongerust zijn. Uit postelectoraal onderzoek blijkt dat de traditionele partijen geen enkele groeimarge meer hebben.

Crevits: ‘Zulke onderzoeken zijn altijd momentopnames. Ons probleem is dat de regering-Michel een jaar voor de verkiezingen is gevallen. Dat heeft veel schade aangericht. Het is mijn oprechte overtuiging dat alle regeringspartijen een beter resultaat hadden behaald als die breuk er niet was gekomen. Maar we hebben wel beslist in Vlaanderen samen verder te gaan en iedereen is er zich van bewust dat we daarvoor moeten samenwerken. Ik heb geen enkele ambitie om CD&V groter te maken op de kap van mijn Vlaamse coalitiepartners. Ik wil samen groeien.’

De Vlaamse regering is in dat opzicht slecht bezig. De start is mislukt en de uitspraken van minister-president Jan Jambon (N-VA) over de kinderbijslag voor migranten hebben het alleen maar erger gemaakt.

Crevits: ‘Als je ruzie maakt, moet je niet verwachten dat Jan en Mieke op straat je steunen. We hebben daar als regering niets mee gewonnen. Wat vooral zwaar aankwam bij onze achterban is de indruk die werd gewekt alsof de N-VA liever met het Vlaams Belang had bestuurd. Het is alsof je bent getrouwd, maar tegen je partner zegt dat je liever iemand anders had gehuwd. Dat gaat niet. Ik heb evenwel geprobeerd het conflict te de-escaleren en dat is uiteindelijk ook gelukt. We hebben met onze coalitiepartners een goed gesprek gehad en er is een engagement om constructief samen verder te gaan. Dat is het belangrijkste.’

CD&V had het ook moeilijk omdat uw partijgenoot Wouter Beke als minister van Welzijn zwaar onder vuur kwam te liggen voor zijn besparingen. Is het moeilijker om minister te zijn dan partijvoorzitter?

Crevits: ‘Het partijvoorzitterschap is een van de zwaarste jobs in de politiek. In die positie ben je dikwijls bijzonder eenzaam. Maar minister zijn is iets helemaal anders dan het voorzitterschap. Welzijn is een heel groot beleidsdomein, met veel nuances en moeilijkheden. Maar vergeet niet dat Wouter naast een paar besparingen vooral heel veel investeert. In deze legislatuur komt er meer dan 1 miljard euro bij. Wouter heeft het imago een superrationele mens te zijn die zonder emoties te tonen aan politiek doet. Maar alle kritiek doet hem pijn, want hij heeft veel affiniteit met de sector. Hij is de zoon van een dokter en zijn ouders hebben een home gehad voor kinderen met een handicap. Welzijn zit in zijn vezels en daardoor ben ik er zeker van dat het allemaal goed komt.’

U hebt verzaakt aan het partijvoorzitterschap, waardoor het Joachim Coens is geworden. Nog geen spijt?

Crevits: ‘Als ik had gedacht dat ik de ideale persoon was geweest om het te doen, had ik me kandidaat gesteld. Ik wilde plaatsmaken voor vernieuwing aan de top en met de nek-aan-nekrace tussen Joachim en Sammy Mahdi hebben we die gekregen. Met zijn bestuurservaring bij de haven van Zeebrugge is Joachim de geknipte man om de partij te leiden, maar hij moet Sammy dicht bij zich houden.’

Welke richting moet de partij uitgaan?

Crevits: ‘De partij moet verbreden. Daarmee bedoel ik niet dat we het DNA van CD&V in de vuilbak moeten gooien. We moeten wel uitzoeken hoe we meer beweging krijgen in de partij, onder meer door meer jongeren aan te spreken. We scoren niet goed bij de jonge generaties en dat is een probleem, want een partij die niet aan hen appelleert, heeft geen toekomst. Met Mahdi hebben we wel een jongerenvoorzitter die aanslaat. We moeten uitzoeken hoe we dat potentieel beter kunnen inzetten.’

‘We hebben vooral het vuur nodig om te overtuigen. Op de nieuwjaarsreceptie van Voka afgelopen maandag werd wat lacherig gedaan over de start van de Vlaamse regering. Ik heb me kwaad gemaakt, want ik vind dat er veel te veel negativisme is. We hebben het nog nooit zo goed gehad. De werkloosheid is gedaald tot een absoluut laagtepunt. Ik heb daar gepleit voor een positief project en ik heb nog nooit zo veel goede reacties gekregen. Crevits on fire, dat hadden de mensen blijkbaar nog niet meegemaakt. Ik zal dat vaker moeten doen.’

De vraag die elke CD&V’er blijft achtervolgen: wat met Arco? Coens vindt dat de partij bij de regeringsonderhandelingen niet meer moet inzetten op een vergoeding voor de coöperanten die hun geld zijn kwijtgeraakt.