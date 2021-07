Crisis aan top Volksgezondheid

Tom Auwers, de topambtenaar die de federale overheidsheidsdienst Volksgezondheid leidt, is met ziekteverlof na een tweede ontoereikende evaluatie.

Op de federale overheidsdienst Volksgezondheid is in volle afloop van de coronacrisis een lang etterende crisis helemaal open gebarsten. Voor de tweede keer op rij heeft voorzitter Tom Auwers geen positieve evaluatie gekregen, maar een verbeteringstraject, meldt De Standaard. Hij is al twee weken op ziekteverlof en wordt tijdelijk vervangen door de directeur met de langste staat van dienst, Philippe Mortier van het departement Dier, Plant en Voeding.