Crombez: 'Elke dag er niet bewogen wordt, is stap dichter bij verkiezingen'

Hij omschreef die mogelijke uitweg als een bijzonder 'slechte zaak', omdat het zou tonen dat politieke partijen er na verkiezingen niet in slagen met elkaar aan tafel te gaan zitten en een regering te vormen die op een meerderheid in het parlement kan rekenen.

Mei

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever refereerde deze week aan dat scenario. Volgens hem wordt de maand mei dit jaar een symbolisch moment , omdat dan een jaar zal verstreken zijn sinds de federale verkiezingen van 26 mei 2019. Hij zei dat maandag in de marge van de opening van de nieuwe studio's van het VTM-journaal in Antwerpen.

'In mei zijn we een jaar na de verkiezingen', sprak de N-VA-voorzitter. 'Als er dan nog geen uitzicht is op een regering, zit je toch stilaan in een totaal onvermogen iets klaar te krijgen. Dan wordt het wellicht onvermijdelijk dat een roep naar nieuwe verkiezingen luider klinkt.'