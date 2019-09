Crombez sluit premierschap Vande Lanotte uit

John Crombez en Johan Vande Lanotte, in 2013 in de Wetstraat.

Het is geen optie dat informateur Johan Vande Lanotte de volgende federale regering zou leiden. Dat zegt zijn partijvoorzitter John Crombez.

Bestaat de kans dat informateur Johan Vande Lanotte premier wordt? De voorbije weken verdween de speculatie daarover in de Wetstraat nooit echt, ook al heeft de sp.a nog slechts negen zetels in de Kamer.

De redenering achter die speculatie ging als volgt:

Om te beginnen is er het precedent. De voorbije vijf jaar was de MR evenmin de grootste regeringspartij en toch leverde ze de premier. Wel waren de Vlaamse en Franstalige liberalen sàmen nipt groter dan de N-VA.

Het tweede argument is dat de socialistische familie in de Kamer met 29 zetels vandaag de grootste is. In die zin kan ze, als ze deel uitmaakt van een regering, aanspraak maken op de Wetstraat zestien.

Het derde argument is dat het best wel denkbaar is dat de Vlamingen na acht jaar terug de premier eisen. Vande Lanotte zou dan, als informateur in de cockpit van de gesprekken, zichzelf naar de Wetstraat zestien kunnen loodsen. Hij zou dan de brugfiguur kunnen zijn tussen de Vlaamse partijen en de socialistische familie.

Onbevangen en neutraal

Sp.a-voorzitter John Crombez maakte maandagmorgen in De Ochtend echter komaf met dat scenario. 'Het zal niet gebeuren', zei hij.