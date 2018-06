‘Crombez ziet ze écht vliegen'

Dat de N-VA achter de fake mails over de F-16-jets zou zitten waarmee de sp.a hem ten val wilde brengen, noemt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) een ‘belachelijke complottheorie’. ‘Mijn kinderen zeggen: papa, dit is onrechtvaardig.’

Met de politieke storm rond de valse e-mails die hem ten val moesten brengen, een blitzbezoek aan Mali en een NAVO-top in Brussel heeft Vandeput een van de meest bewogen weken uit zijn loopbaan achter de rug. Om terug te blikken op die gebeurtenissen is hij even weggeglipt uit een vergadering van de NAVO, de westerse defensiealliantie. Vandeput kwam de afgelopen maanden zwaar onder vuur te liggen toen een studie uitlekte die moest aantonen dat onze F-16-gevechtsvliegtuigen langer in gebruik konden blijven. De aankoop van nieuwe straaljagers zou daardoor niet zo dringend zijn als de regering laat uitschijnen. De Limburger beweerde van niets te weten, maar de sp.a pakte uit met een reeks e-mails die moesten bewijzen dat hij wél op de hoogte was.

Na een intern onderzoek en parlementaire hoorzittingen ging de storm liggen, tot sp.a-voorzitter John Crombez vorige week opnieuw met e-mails kwam die moesten bewijzen dat Vandeput meer wist dan hij liet uitschijnen. De mails bleken evenwel vals en de N-VA’er tweette triomfantelijk dat het fijn wakker worden is met zo’n nieuws. ‘Als je tweet, moet je daar volgens onze sociale media-adviseurs wat emotie in steken. Maar ik heb geen feestje gehouden’, zegt hij. ‘Integendeel. Ik ben onthutst door die hele zaak. Als vader probeer ik mijn kinderen van 13 en 15 jaar bij te brengen dat liegen iets heel lelijk is. Dan is het moeilijk uit te leggen dat anderen mij proberen te treffen met verzinsels.’

De gelekte studie toonde aan dat de F-16’s langer kunnen blijven vliegen. Die vaststelling blijft toch overeind?

Steven Vandeput: ‘Natuurlijk kunnen ze dat, vliegtuigen kunnen dat altijd. De vraag is evenwel of ze nog langer operationeel zijn. Om ze nog in buitenlandse missies te kunnen inzetten zijn zware investeringen nodig aan onder meer de motoren en de radar. Het gaat over een zodanig groot bedrag dat geen enkele investeerder die stap zou overwegen. In de hele wereld is er bovendien niemand die er met ons type van F-16’s aan denkt meer dan 8.000 uur te vliegen, zoals bij een verlenging zou gebeuren. In de parlementaire commissie hebben we 27 experts gehoord over die studie. Eén iemand vond die verlenging een optie, voor de 26 anderen kon daar geen sprake van zijn. Dat zegt voldoende, denk ik.’

Waarom verklaarde u na het uitlekken van de studie dat u niet meer wist wie u moest geloven? Daardoor schetste u toch zelf een beeld van een minister die de controle kwijt was?

Vandeput: ‘Toen dat document in de pers lekte, wist ik niet dat het bestond. Daardoor was ik op achtervolgen aangewezen. Was de studie ons toegestuurd? Had het leger me de studie moeten toesturen? Heb ik mails gekregen met informatie daarover, zoals de sp.a zei? Het waren vragen die we niet meteen konden beantwoorden en dan begin je natuurlijk te twijfelen aan jezelf. Maar achteraf bleek dat de studie ons niet hoefde te bereiken en dat ik die mails nooit heb gekregen.’

‘Op dat moment kon ik dat punt moeilijk maken, maar nu weet ik heel zeker dat ze bij de sp.a een ander beeld hebben proberen te scheppen van de werkelijkheid. Ze hebben naar alle mogelijke middelen gezocht om dat beeld te bevestigen. John Crombez ziet ze écht vliegen. De verzonnen mails waren daar het ultieme bewijs van. Eerst verklaarde hij de bron die hem de mails heeft bezorgd te kennen. 100 procent betrouwbaar, noemde hij die. Later moest hij toegeven dat hij zijn bron niet kent.’

Wie heeft hem die mails bezorgd?

Vandeput: ‘De sp.a had een motie van wantrouwen tegen mij ter stemming voorgelegd. Het was overduidelijk dat er geen meerderheid was om me tot ontslag te dwingen, want ik had in de Kamer duidelijk gemaakt dat de hele zaak was opgeklopt. Iemand moet evenwel hebben gedacht dat een klein duwtje zou volstaan om me te doen vallen. En die persoon is blijkbaar in zijn pen gekropen.’

Sommigen spreken over een N-VA-complot om u uit de wind te zetten en de sp.a te beschadigen.

Vandeput: ‘Dat is een belachelijke complottheorie. Het zou betekenen dat iemand een mail produceert om in eerste instantie mij aan te vallen, erop rekenend dat ik zou doorhebben dat die mails fake zijn én ik erin slaag om iedereen ervan te overtuigen dat ze fake zijn om zo de sp.a pijn te doen. Dit is België en er gebeuren hier soms rare dingen, maar zoiets? Dat geloof ik niet.’

U bent nu strijdvaardig, maar de hele heisa heeft u wel geraakt. Het schijnt dat u zelfs even heeft overwogen om ontslag te nemen.

Vandeput: ‘Dat is niet correct.’

Komaan, Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft u zelfs een bericht gestuurd om u te steunen.

Vandeput: ‘Dat klopt. Hij herkende wellicht dingen uit het verleden en hij sprak zijn steun uit. Het is wel zo dat ik op een bepaald moment aan mijn gezin heb gezegd dat ik ’s avonds geen minister meer zou zijn. Want je bent aangeschoten wild en dan denkt iedereen je met elke kleine prul ten val te kunnen brengen. Maar het ligt niet in mijn aard om ermee te kappen, zeker niet omdat ik recht in mijn schoenen sta.’

Heeft dit uw goesting in de politiek doen verdwijnen?

Vandeput: ‘Nee. (twijfelt) Allez, natuurlijk vraag je je op een bepaald moment af waar je allemaal mee bezig bent. Mijn kinderen volgen een beetje wat er gebeurt en het is verdomd moeilijk om hen dit allemaal uit te leggen. Ze zeggen dan: papa, dit is toch onrechtvaardig?’

Heeft u écht geen seconde gedacht dat het genoeg geweest was?

Vandeput: ‘Nogmaals: nee. Maar uiteraard bespreek je zulke beslissingen wel met de partij. Ik heb intern aangegeven dat ik een stap opzij zou zetten indien de partijleiding dat nodig achtte. Ze hebben direct aangegeven dat niemand daardoor ook maar iets zou zijn geholpen. Ik ben een loyale soldaat en ik luister naar dat advies.’

Het moeilijke werk moet nog altijd gebeuren: de keuze voor een vliegtuig. Waarom stoppen we daar miljarden in en niet in de bouw van scholen of ziekenhuizen, zoals de oppositie vraagt?

Vandeput: ‘Dat is een valse keuze. De wereld rondom ons is er niet veiliger op geworden. Aan onze grenzen beweegt vanalles. Kijk naar hoe de Russen zich opstellen. Kijk naar wat er allemaal gebeurt in het Midden-Oosten en in Afrika. Door al die gebeurtenissen is iedereen in Europa gaan beseffen dat als we de vrede op ons continent willen behouden, we ons ook moeten kunnen verdedigen. En daarom moeten we investeren in defensie. De vraag is op welke manier. Onze partners in de NAVO waarderen onze luchtgevechtscapaciteit. Er wordt gedaan alsof elk land gevechtsvliegtuigen heeft, maar er zijn weinig Europese landen die op niveau kunnen meespelen. Wij kunnen dat en we moeten dat behouden. Te meer ook omdat het risico op gedode Belgische militairen beperkt is omdat luchtoperaties relatief veilig zijn.’

Voor welk toestel gaat de regering kiezen?

Vandeput: ‘We hebben in 2015 een nota opgemaakt met daarin de verschillende opties voor de vervanging van de F-16’s. Het verlengen van de levensduur van de F-16’s lag toen al op tafel, maar bleek niet haalbaar. Hetzelfde met het leasen van nieuwe vliegtuigen of het kopen van tweedehandstoestellen. We hebben uiteindelijk beslist met andere overheden te onderhandelen over de aankoop van nieuwe toestellen. Verschillende vliegtuigen waren in beeld, zoals de Amerikaanse F-35 en een toestel van Boeing, de Europese Eurofighter en de Franse Rafale. Met de F-35 en de Eurofighter waren er twee kandidaten die wilden meedoen aan de officiële procedure die we hebben uitgewerkt. De toestellen werden door Defensie in een vergelijkende studie afgewogen op zeven criteria, waaronder de prijs en specifieke veiligheidsbelangen. Dat werk is klaar en het is nu de bedoeling om op basis daarvan voor het beste toestel te kiezen.’

De conclusies van dat onderzoek zijn vooralsnog geheim. Maar het is toch al lang duidelijk dat u de F-35 wilt?

Vandeput: ‘Ik heb ooit in een discussie de vraag gesteld of wij en Nederland niet beter hetzelfde toestel zouden kopen. Dat was een denkoefening, maar daar is van gemaakt dat ik de F-35 wil omdat de Nederlanders die kopen. Dat klopt niet. Ik heb geen enkele voorkeur.’

Is dat zo? Het Amerikaanse Boeing is uit de race gestapt omdat de procedure gekleurd zou zijn.

Vandeput: ‘Ze spraken over een gebrek aan een level playing field, een gebrek aan gelijke regels voor alle deelnemers. Maar ze hebben nooit gezegd dat onze procedure daar schuld aan heeft. Wij hebben beslist met overheden te onderhandelen en niet met bedrijven omdat zo’n procedure een aantal voordelen met zich meebrengt. De Amerikanen hebben met Boeing en Lockheed Martin, de producent van de F-35, evenwel twee opties. Boeing voelde zich onvoldoende gesteund door de Amerikaanse overheid en is daarom uit de race gestapt.’

Het leger wil de F-35 omdat het toestel onzichtbaar voor de radar is, wat nodig zou zijn omdat de Russen gewone jets gemakkelijk uit de lucht kunnen schieten. Dan is de keuze toch snel gemaakt?

Vandeput: ‘U verwijst naar de stealthtechnologie, die de F-35 onzichtbaar moet maken. In het onderzoek is stealth evenwel niet als afzonderlijk criterium opgenomen. We hebben scenario’s gegeven en de producenten gevraagd hoe hun toestel daarop zou reageren. Er zijn immers verschillende manieren om onzichtbaarheid na te streven. Dat kan via stealth, maar er zijn andere technieken, zoals afleidingsmanoeuvres. Het onderzoek zal uitwijzen welk vliegtuig het beste is.’

De NAVO is zoals een tennisclub. Daar blijf je ook geen lid van als je het lidgeld niet betaalt of het vertikt af en toe het gras af te rijden.

Het toestel dat als beste uit het onderzoek kwam, wordt sowieso het nieuwe Belgische gevechtsvliegtuig?

Vandeput: ‘Dat hoeft niet per se. De geopolitieke context speelt ook een rol. Het ene toestel, de Eurofighter, is een project dat mede wordt ondersteund door het Verenigd Koninkrijk, een land dat heeft gezegd dat het Europa gaat verlaten. Het andere toestel, de F-35, komt uit een land waarvan de president ons met zijn uitspraken al meer dan eens de wenkbrauwen heeft doen fronsen en die handelsmaatregelen tegen Europa heeft genomen.’

Zo komen de Fransen, die met hun Rafale van de producent Dassault niet meededen aan de procedure maar die wel kandidaat zijn, weer in beeld?

Vandeput: ‘Mijn innerlijke mens zegt dat het volgen van die procedure en de keuze voor één van die twee vliegtuigen de weg is die we moeten bewandelen. Maar het is zoals in een cowboyfilm. De trein - de procedure met de twee vliegtuigen - rijdt over de rails. Maar daarnaast gebeurt ook vanalles. Denk aan de discussie over de levensduurverlenging, de geopolitieke context en het spel dat de Fransen spelen. Zij hebben ervoor gekozen niet aan de procedure deel te nemen, wat ik nog altijd betreur. Maar ze zijn er wel nog altijd. Ik zal dat allemaal aan de regering voorleggen.’

Het is nog steeds mogelijk dat we aan het einde van de rit de Rafales kopen?

Vandeput: ‘In de politiek is nooit iets uit te sluiten.’

De Fransen doen niet mee aan de procedure, maar ze maken toch nog altijd een kans omdat premier Charles Michel (MR) de Franse president Emmanuel Macron niet voor het hoofd wil stoten. Dat is toch niet aanvaardbaar?

Vandeput: (denkt lang na) ‘Het lijkt me moeilijk dat de Fransen het halen. Alleen al juridisch is het geen evidentie om naast ons bestaande traject een parallel traject met de Fransen op te starten. Maar ik beslis niet alleen, hè.’

De verwachting is dat de regering de knoop zal doorhakken voor de NAVO-top van juli. Zal dat ook gebeuren?

Vandeput: ‘De beste manier om een deadline niet te halen is die te vermelden. Die NAVO-top is een momentum om te beslissen, maar voor de regering zou het geen goede zaak zijn als we ons op die datum vastpinnen.’

Als er nu niet wordt beslist, dreigt de beslissing toch te worden doorgeschoven naar de volgende legislatuur?

Vandeput: ‘Dat zou niet verstandig zijn. We moeten deze legislatuur nog beslissen. Anders verliezen we vier jaar, want de volgende regering zal opnieuw een procedure moeten opstarten. Het is bovendien maar de vraag of er tegen dan nog een concurrentiële markt voor gevechtsvliegtuigen zal zijn. Het gevechtsvliegtuig van Saab is aan het einde van zijn verkooptraject. Hetzelfde met de Rafale. Er wordt aan een nieuw Frans-Duits toestel gedacht, maar het duurt 20 jaar vooraleer dat klaar is. En de Eurofighter? Blijft die in productie? Ik weet het niet.’

U bedoelt dat tegen dan enkel nog de F-35 op de markt zal zijn. Alleen al daarom zou het toch gek zijn om voor een ander toestel te kiezen?

Vandeput: ‘Het ziet er inderdaad naar uit dat zij de markt zullen domineren, net zoals de F-16 dat tot nu heeft gedaan. Maar nogmaals: u zult me hier niet horen zeggen dat ik daarom vind dat we voor de F-35 moeten kiezen.’

Als er tegen de NAVO-top geen beslissing is, staat ons toch een bolwassing van de Amerikaanse president Donald Trump te wachten?

Vandeput: ‘Die bolwassing komt er sowieso. Trump wijst er ons op dat alle NAVO-lidstaten er zich destijds toe hebben verbonden de defensie-uitgaven op te krikken tot 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Hij wil dat dat nu gebeurt. We hebben belangrijke stappen gezet, maar deze regering zal dat doel niet halen. We blijven rond 1 procent van het bbp hangen. In een volgende legislatuur zullen bijkomende inspanningen moeten gebeuren. Het is zoals een tennisclub. Daar blijf je ook geen lid van als je het lidgeld niet betaalt of het vertikt af en toe het gras af te rijden.’

Bij die volgende legislatuur bent u er niet meer bij, heeft u al laten verstaan. Waarom wilt u zichzelf niet opvolgen?

Vandeput: ‘Ik heb onlangs in een interview wat filosofische bedenkingen bij mijn functie geplaatst. Ik vind het noch voor Defensie, noch voor mezelf een goede zaak als ik te lang op deze stoel zou blijven zitten. Kijk naar mijn twee voorgangers (André Flahaut (PS) en Pieter De Crem (CD&V), red.). In de eerste legislatuur waren ze ambitieus, in hun tweede legislatuur deden ze gewoon wat ze eerder al hadden gedaan. Terwijl Defensie nood heeft aan vernieuwing.’

‘Daar komt bij dat ik, die als idealist in de politiek ben gestapt en nooit ergens kandidaat voor was, voor het eerst in mijn leven een uitgesproken ambitie heb. Ik heb er nooit van gedroomd om in de Kamer te komen of om minister te worden. Ik droom er nu wel van om burgemeester van Hasselt te worden.’

Dat wordt moeilijk, want naar verluidt is CD&V overal in Limburg voorakkoorden aan het sluiten om de N-VA buiten te houden.

Vandeput: ‘Dat hoor ik ook. Blijkbaar denken ze niet dadelijk aan de N-VA als eerste partner. Maar uiteindelijk is het de kiezer die beslist.’

Als u burgemeester wordt, doet u zelfs de legislatuur niet uit?

Vandeput: ‘Als mijn tante zich niet meer scheert, zou ik kunnen denken dat het mijn nonkel is.’

De kiezer heeft toch recht op duidelijkheid?