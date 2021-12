Cultuur, bioscopen en events kunnen weer met 200 bezoekers

Dat is beslist door de federale en regionale topministers op een elektronisch overlegcomité over de coronamaatregelen. Die vereisten een aanpassing nadat de Raad van State gaatjes prikte in een beslissing van datzelfde overlegcomité een week geleden. De politiek verbood toen omzeggens alle indoor events. Maar na een klacht van enkele theatermakers - van wie één gewezen advocaat bij het kantoor DLA Piper - floot de Raad van State de overheid terug. Volgens het arrest had de overheid onvoldoende gemotiveerd waarom de sluiting van 'cultuur' - onder meer theaters en concertzalen - nodig was voor de volksgezondheid.