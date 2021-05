Cyberaanval veroorzaakt hinder op overheidsnetwerken

Het gaat om een 'distributed denial of service’-aanval (DDos), waarbij websites of servers met opzet bestookt worden met nutteloze aanvragen. Daardoor raakt het netwerk verzadigd, wat leidt tot een verstoorde connectiviteit.

Het is niet duidelijk vanwaar de aanval komt. 'Onze diensten zijn hard aan het werken', zegt Luyten. 'Het is niet evident, omdat het om een zeer grootschalige aanval gaat waarbij het hele Belnet-netwerk wordt geviseerd.'

Commissies

De impact is groot, zegt de woordvoerster. Alle instellingen die op het Belnet-netwerk zijn aangesloten, worden getroffen door het incident. Het gaat om ongeveer 200 organisaties, waaronder universiteiten, overheidsdiensten en onderzoeksinstellingen. Het internet werkt er niet of heel traag. Het is niet duidelijk welke organisaties de grootste impact ondervinden.

In het federaal parlement zijn wegens internetproblemen op een na alle commissiezittingen geannuleerd. 'De commissies verlopen via Zoom en kunnen zonder internettoegang niet doorgaan', bevestigt Kamer-woordvoerder Michel Lecluyse.

Over wie er achter de aanval zit en hoe lang de problemen nog duren, is nog niets bekend. De teams van Belnet proberen de aanval zo snel mogelijk onder controle te krijgen. 'We zijn volop bezig om de impact van de aanval te beperken', zegt Dirk Haex, technisch directeur van Belnet. 'We stellen dan ook alles in het werk om het Belnet-netwerk zo snel mogelijk weer beschikbaar te krijgen.'