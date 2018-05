DNA-analyse voor 20.000 kankerpatiënten per jaar

'Next Generation Sequencing' (NGS) heet de techniek om afwijkingen op te sporen in het DNA. In één keer worden miljoenen genetische codes gelezen, waardoor dokters te weten ­komen hoe een tumor in ­elkaar zit. Niet elke darm-, long- of borstkanker is immers dezelfde. Kanker ontstaat door fouten in het DNA van cellen, die daardoor woekeren. Maar welke fouten, dat ­verschilt van ­patiënt tot ­patiënt.