Daar is de as CD&V-MR weer...

Het paleis gooit het speelveld weer open door CD&V-voorzitter Joachim Coens en zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez aan zet te brengen. Aan de einder blijft echter de regenboogcoalitie gloren.

In het politieke bestel van vandaag is alles mogelijk. Van een partijvoorzitter die de koning ‘mateke’ noemt tot twee politici die samen nog maar 14 dagen aan het hoofd van een partij staan en ‘het land moeten redden’. Met die zet verrast het paleis opnieuw iedereen, en tegelijk ook weer niet. De voorbije maanden bewezen koning Filip en zijn entourage al enkele keren dat ze hun weg kennen in het mijnenveld dat na 26 mei is ontstaan.

Mocht het paleis een formateur van de PS of Open VLD aangesteld hebben op een moment dat N-VA-voorzitter Bart De Wever nadrukkelijk naar een opdracht solliciteerde, dan had de N-VA hem een politieke keuze kunnen aanwrijven en weer dik vier jaar in de slachtofferrol kunnen kruipen. Omgekeerd zou het een slag in het gezicht van vijf van de zes paars-groene partijen geweest zijn, mocht het initiatief nog eens naar de N-VA zijn gegaan.

De jongste dagen strooide De Wever zo gretig met aanvallen op paars-groen dat opnieuw de vraag opdoemde of hij nog wel zijn nek wil uitsteken. Vooral bij Open VLD leeft de indruk dat De Wever er alleen op uit is de formatie zo lang te laten aanslepen dat ze in het vaarwater van de liberale voorzittersverkiezingen komt en dat voorzitster Gwendolyn Rutten, die heel hard voor paars-groen reed, haar macht kwijtspeelt. Het pijnlijke voor Rutten is net dat ook meerdere tegenstanders van paars-groen in haar eigen partij dat beogen.

Middenpositie

Dat dus naar CD&V en MR gekeken werd, is niet onlogisch. Beide bekleedden de voorbije weken een middenpositie in het spectrum tussen de N-VA en al de rest. CD&V werd op aansturen van Open VLD aan de kant geschoven in de paars-groene gesprekken van informateur Paul Magnette (PS) en bleef aandringen op een initiatief van de grootste Vlaamse partij.

De MR schoof wel aan voor de geheime meetings van de PS-informateur, maar met flinke tegenzin. Afgelopen weekend zei de nieuwe voorzitter Bouchez in deze krant nog dat paars-groen mathematisch alleen werkbaar is met aanvulling van CD&V. Daardoor, en door de verdeeldheid bij Open VLD, moest Magnette zijn opdracht onverrichter zake teruggeven aan de koning.

Tenzij De Wever een onverwachte zet doet, zou het dus kunnen dat we snel weer bij de regenboogcoalitie belanden.

De optie om Coens in een duo met Bouchez te laten aantreden zou ingefluisterd zijn door CD&V. Het beeld dat de as CD&V-MR, die in 2014 tot de regering-Michel leidde, in ere hersteld wordt, is een kleine revanche op Open VLD, die CD&V de voorbije weken een paar keer flink vernederde.

Maar wat gaan Bouchez en Coens doen als informateurs? Het speelveld opengooien en met alle partijen praten, zeggen ze.

De Wever

Namens de N-VA reageerde De Wever meteen dat hij hoopt dat ‘de paars-groene piste van de baan is’. Dat valt te bezien. Dat paars-geel nog een kans maakt, gelooft bijna niemand. Magnette wil er geen seconde meer aan verspillen. ‘Voor de PS is het een regenboogcoalitie of nieuwe verkiezingen’, klinkt het in Franstalig België.

Ook voor de N-VA is een regering met de PS volstrekt illusoir, tenzij verregaande communautaire afspraken gemaakt kunnen worden. Maar MR wil dat niet.

Tenzij De Wever een onverwachte zet doet, zou het dus kunnen dat we snel weer bij de regenboogcoalitie belanden. De groenen leggen daarvoor de druk bij de Vlaamse liberalen. Zij moeten de deur openzetten voor CD&V. Dat levert misschien minder ministers op, maar in een paars-geel scenario wenkt voor Open VLD de oppositie, wordt opgemerkt.

De nieuwe ontwikkeling lijkt een buitenkans voor CD&V. De partij heeft slechte ervaringen met ‘het land redden’, maar acht het met een geslepen verbinder als Koen Geens in de Zestien mogelijk opnieuw te winnen. Maar het kan ook een vergiftigd geschenk zijn dat Coens het initiatief krijgt. Je kan moeilijk de begeerde bruid spelen als je zelf ceremoniemeester bent.