Daniel Bacquelaine: ‘Als onze pensioenen te laag zijn, moeten we langer werken'

‘Ik ben fier op de pensioenhervormingen, maar ik kraai nog geen victorie’, zegt minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). Het werk is na de verhoging van de pensioenleeftijd niet af. ‘Je kunt korte metten maken met allerlei gunstregimes, maar dan is de weerstand te groot.’

Hij twijfelt even als we hem vragen of hij zich ziet als de man die onze pensioenen heeft gered. En zegt bijna verlegen: ‘Ik ben niet de man van de grote woorden. Dat is niet mijn stijl. Ik heb bijgedragen aan de redding van het systeem, maar dat was teamwerk.’ Het is Daniel Bacquelaine ten voeten uit. Hij heeft veel Franse flair - zijn kabinetschef krijgt snel een kus op zijn wang als hij erbij komt zitten - maar hij is allesbehalve een tafelspringer. Vraag aan Vlamingen wie onze minister van Pensioenen is en velen blijven het antwoord schuldig.

Doordat de MR als enige Franstalige partij in de regering zetelt, moest ze in 2014 zeven ministers leveren. Enkelen van hen, zoals Jacqueline Galant op Mobiliteit, moesten na een brokkenparcours plaats ruimen. Ook over Bacquelaine was er bij aanvang scepsis - wat weet een huisarts over pensioenen? - maar de 65-jarige Franstalige liberaal uit de Luikse gemeente Chaudfontaine houdt kranig stand op het departement met het grootste budget van de hele overheid. ‘Iedereen zegt dat de pensioenen ingewikkeld zijn, maar dat is niet zo. Als er steeds meer gepensioneerden zijn en als die bovendien steeds ouder worden, is het duidelijk dat er een probleem is. Om dat te snappen moet je geen wiskundige zijn.’

Schermvullende weergave ©Debby Termonia

Wat Bacquelaine als minister van Pen-sioenen heeft doorgevoerd, is niet min. ‘Ik ben fier op wat de regering heeft gedaan’, zegt hij op zijn bureau met een fenomenaal zicht op de Brusselse benedenstad en op een golfbaan boven op het dak van het aanpalende gebouw. Het vervroegde pen-sioen werd verstrengd en de wettelijke pensioenleeftijd stijgt in 2025 naar 66 en in 2030 naar 67 jaar. Sociale horror volgens de vakbonden, volgens experts is het te weinig om de vergrijzing te betalen. ‘Dat zowel de bonden als de experts klagen, betekent dat we goed bezig zijn’, lacht hij.

Vorige week kreeg Bacquelaine gedaan wat haast niemand nog voor mogelijk hield. Hij deed zijn coalitiepartners instemmen met een kader voor de erkenning van de zware beroepen. Met de sociale partners vat hij het overleg aan over een definitieve lijst van functies die tot een vroeger pensioen kunnen leiden. De N-VA en Open VLD waren sceptisch, want ze vreesden dat eerdere pensioenhervormingen worden uitgehold doordat uiteindelijk haast niemand langer werkt.

Weinig landen kennen een systeem van zware beroepen. Waarom moet België uitzonderingen invoeren op het langer werken?

Daniel Bacquelaine: ‘Dat is een kwestie van rechtvaardigheid. Met onze pensioenhervorming proberen we de Belgen langer te laten werken om de vergrijzing te betalen. Nu is de gemiddelde Belg slechts 32 jaar effectief aan de slag, onder meer omdat hij veel te vroeg stopt met werken. Dat moet omhoog en we zijn op de goede weg. In 2014 stopte de gemiddelde Belg voor zijn 60ste, door de verstrenging van het vervroegd pensioen is dat intussen op 61 jaar. We zien ook dat meer mensen tussen 60 en 64 jaar aan de slag zijn. Zeker na de verhoging van de pensioenleeftijd zal dat verder stijgen.’

‘Maar vanaf het begin - dat staat zelfs met zoveel woorden in het regeerakkoord - hebben we duidelijk gemaakt dat we twee groepen zouden ontzien. Mensen die zeer vroeg zijn beginnen te werken, bijvoorbeeld op hun 16 jaar, moeten vroeger kunnen stoppen. Hetzelfde geldt voor mensen met een zwaar beroep. Van iemand die zijn hele leven putten heeft gegraven, kan je niet verwachten dat hij tot zijn 67 jaar blijft werken.’

Ze doen alsof iedereen tot 67 jaar zal moeten werken, maar dat is populistisch. Ik ben geen stachanovist. Daniel Bacquelaine Minister van Pensioenen

Stoppen op 60 jaar, zoals sommigen met een zwaar beroep zullen kunnen, is toch wel erg vroeg?

Bacquelaine: ‘Die 60 jaar wordt een absoluut minimum voor mensen die bijna 40 jaar een baan hebben uitgeoefend die voldoet aan minstens drie van de vier criteria voor een zwaar beroep: fysiek zwaar werk, werk met onregelmatige uren, werk met een veiligheidsrisico of werk dat gepaard gaat met stress. Om op 60 jaar te stoppen moet die persoon bovendien heel zijn leven effectief aan de slag zijn geweest, want niet-gewerkte periodes zoals tijdskrediet of langdurige ziekte tellen niet mee. Is het zo abnormaal dat we voor die mensen een uitzondering maken? Het gaat om een heel kleine groep.’

Als u van alle leerkrachten een zwaar beroep maakt, zoals u zou willen, dan is het toch geen uitzondering meer?

Bacquelaine: ‘Ik heb gezegd dat ik me kan voorstellen dat kleuterleidster een zwaar beroep wordt, omdat die kleine kinderen moeten heffen en bewezen is dat ze na jarenlang het beroep te hebben uitgeoefend gehoorschade hebben opgelopen. Iedereen met gezond verstand weet dat het moeilijk is dat beroep tot 67 jaar vol te houden, zoals dat ook voor verpleegsters het geval is. Maar ik heb nooit gezegd dat alle leerkrachten als zwaar beroep moeten worden erkend. En al zeker niet dat leerkrachten op hun 60ste kunnen stoppen.’

De erkenning van leerkrachten als zwaar beroep is wel een van de denk-sporen die u op de tafel van de regering hebt gelegd.

Bacquelaine: ‘Niet ik beslis over wat een zwaar beroep wordt. Ik heb van de regering enkel het mandaat gekregen om op basis van de vastgelegde criteria met de sociale partners een lijst van zware functies op te stellen. Het is aan hen om voorstellen te doen.’

Gelooft u dat de sociale partners daar zullen uitgeraken?

Bacquelaine: ‘De christelijke en de liberale vakbond hebben zich de voorbije maanden verantwoordelijk opgesteld en dat biedt hoop. De socialistische vakbond is een ander verhaal - die doet vooral aan politiek. De bond werkt binnen l’action commune, de samenwerking tussen de socialistische partij, het ziekenfonds en de vakbond. Al heb ik de indruk dat het eerder over une action communiste gaat. (lacht) Het FGTB, de Waalse vleugel van het ABVV, werkt samen met de extreemlinkse PTB. Ik betwijfel of ze een akkoord willen sluiten, maar ze zijn altijd welkom aan de onderhandelingstafel.’

Ik wil ook een minimumpensioen van 1.500 euro. Maar daarvoor moeten we de belastingen fors verhogen. Dat gaan we niet doen. Daniel Bacquelaine Minister van Pensioenen

Uw coalitiepartners vrezen dat de zware beroepen de pensioenhervorming uithollen. Hoeveel kost de invoering van het systeem?

Bacquelaine: ‘Ook ik wil de pensioenhervorming niet uithollen. Ik begrijp de ongerustheid, maar ze is onterecht. Voor de ambtenaren zijn er geen meerkosten. We schaffen het bestaande gunstregime van de preferentiële tantièmes af. Daarmee kunnen veel ambtenaren vandaag vroeger met pensioen met een relatief hoog pen-sioenbedrag.’

‘Verworven rechten blijven natuurlijk behouden. Wie al 20 jaar in het onderwijs staat, zal zijn gunstige pensioenberekening voor die 20 jaar behouden. Het zou brutaal onrechtvaardig zijn om dat af te pakken. Maar voor de toekomst worden geen extra rechten meer opgebouwd. Met het geld dat we daardoor besparen, financieren we de mensen die met een zwaar beroep vroeger met pensioen kunnen. Want enkel toekomstige loopbaanjaren tellen daarvoor mee.’

Het ene gunstregime wordt dus gewoon door het andere vervangen?

Bacquelaine: ‘Dat is te kort door de bocht. 62,5 procent van de ambtenaren heeft vandaag een preferentiële tantième. Ik ga ervan uit dat minder dan de helft van de ambtenaren een zwaar beroep krijgt, dus op de lange termijn besparen we. Voor de privésector is dat een volledig nieuw systeem, want daar bestaan vandaag geen gunstregimes. Maar door de andere maatregelen die we doorvoeren, moeten de meeste werknemers na de invoering van de zware beroepen langer werken. Vergeet niet dat we mensen tot voor kort nog op grote schaal op 55 of 56 jaar de arbeidsmarkt lieten verlaten.’

‘We bieden bovendien de garantie dat het budget voor de zware beroepen niet kan ontsporen. We werken met een vaste enveloppe, die de sociale partners moeten respecteren bij het vastleggen van de lijst van zware functies. Om zeker te zijn dat de afspraken worden nagekomen rekent het Planbureau de budgettaire impact na.’

Iedereen moet langer werken, behalve het treinpersoneel en de militairen. Die kunnen nog een hele tijd voor hun 60 jaar met pensioen. Dat is toch onrechtvaardig?

Bacquelaine: ‘Ze hebben vandaag een gunstregime waardoor ze respectievelijk op 55 en op 56 jaar met pensioen kunnen. Dat bouwen we stelselmatig af. Per jaar stijgt die leeftijdsvoorwaarde met een half jaar, waardoor hun pensioenleeftijd tegen 2030 op 63 jaar komt te liggen. Dat is een lange overgangsperiode, maar kijk wat elders gebeurt. In Frankrijk, waar het treinpersoneel aan het staken is tegen de pen-sioenhervormingen, wil president Emmanuel Macron nochtans enkel de pensioenleeftijd voor nieuwe werknemers verhogen. Wie al voor de spoorwegen werkt, behoudt zijn lagere pensioenleeftijd.’

Frankrijk is geen voorbeeld, Nederland en Duitsland zijn dat wel. Daar bestaan zulke regimes al lang niet meer.

Bacquelaine: ‘We kunnen korte metten maken met die gunstregimes. Maar het doel is toch te garanderen dat de treinen blijven rijden? Daarom kiezen we voor een langere - maar in mijn ogen acceptabele - overgangsperiode.’

Schermvullende weergave ©Debby Termonia

‘U kunt het huidige systeem onrechtvaardig vinden, maar daarvoor ben ik niet verantwoordelijk. De pensioenhervormingen zijn pas echt begonnen onder de vorige regering in 2012. De twintig voorgaande jaren is zo goed als niets gebeurd, op de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd van vrouwen door de regering-Dehaene na. Niet toevallig waren alle tien de ministers van Pensioenen in die periode so-cialisten. Als het vandaag te traag gaat, moet u vooral naar hen kijken.’

Sinds 1999 regeert uw partij samen met de socialisten. Is het niet te gemakkelijk om de schuld bij hen te leggen?

Bacquelaine: ‘Ik kan alleen maar vaststellen dat de bevoegde ministers niets hebben gedaan, ondanks de soms goede bedoelingen. Terwijl ze maar al te goed wisten dat we tegen de muur zouden botsen. Wijlen Michel Daerden (PS) heeft dat zelfs met zoveel woorden toegegeven. Er zijn geen tienduizend oplossingen om de pensioenen betaalbaar te houden. Ofwel verlagen we de pensioenen, zoals dat in Griekenland is gebeurd. Ik denk niet dat iemand dat wil. Ofwel verhogen we de sociale bijdragen, maar daar zit ook niemand op te wachten want de belastingdruk is al hoog. Blijft over: langer werken. De socialisten hebben zich altijd verzet tegen onze voorstellen daarover.’

Volgens de oppositie - en veel mensen met hen - is werken tot 67 jaar niet haalbaar. Hebben ze gelijk?

Bacquelaine: ‘Ze doen alsof iedereen tot zijn 67 jaar zal moeten werken, maar dat is populistisch. Ik ben geen stachanovist hè (naar het Sovjetideaal van de hardwerkende, zwijgende arbeider, red.). De wettelijke pensioenleeftijd ligt vandaag op 65 jaar, maar slechts een deel van de bevolking werkt zo lang. Velen kunnen door het vervroegd pensioen vroeger stoppen omdat ze voldoende jaren gewerkt hebben. Ook in de toekomst blijft het aantal gewerkte jaren doorslaggevend. Wie op zijn 18de is begonnen, moet niet tot zijn 67ste werken. Wie op zijn 25ste is begonnen, wel. Dat is niet meer dan rechtvaardig. Als uiteindelijk 10 à 15 procent van de bevolking tot 67 jaar werkt, hebben we al veel bereikt.’

Ik heb niets brutaal gedaan, want dan bots je op een muur. Daniel Bacquelaine Minister van Pensioenen

Volgens experts gaan de hervormingen daarom niet ver genoeg.

Bacquelaine: ‘Als we veel te ver gaan volgens de vakbonden en te weinig doen volgens experts, zijn we goed bezig zeker? We hebben belangrijke stappen gezet en we verzekeren dat de vergrijzing betaalbaar blijft. Maar we doen dat zonder brutale maatregelen te nemen, anders bots je op een muur van weerstand. De hervormingen gaan dan ofwel niet door, ofwel draait een volgende regering ze terug. Ik geloof dat we er het maximum hebben uitgehaald. Onze maatregelen zijn tegen 2060 goed voor een besparing van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) voor de vergrijzing. In geld van vandaag is dat bijna 9 miljard euro. Dat is ongezien. Maar natuurlijk is dit niet de ultieme pensioenhervorming. Ik ga nog geen victorie kraaien, want het werk is nog niet af. Er moeten nog belangrijke hervormingen volgen.’

Een van de werkpunten is de hoogte van de pensioenen. Die zijn toch veel te laag?

Bacquelaine: ‘Ik zie dat partijen als de PTB graag de vergelijking met de buurlanden maken. Maar dan moeten ze dat ook op een eerlijke manier doen. Zoals gezegd werkt de Belg drie jaar minder dan de gemiddelde Europeaan, dus bouwt hij eigenlijk ook drie jaar minder pensioen op. Als onze pensioenen te laag zouden zijn, is langer werken de eerste oplossing.’

‘Maar ik erken dat we meer moeten doen om te verzekeren dat het pensioenbedrag niet gigantisch veel lager ligt dan het laatst verdiende loon. We mikken op een vervangingsgraad van 80 procent, wat betekent dat het pensioen 80 procent bedraagt van het laatst verdiende loon. Daarom hebben we de minimumpensioenen opgetrokken en zijn we bezig met het veralgemenen van de tweede pijler. Alle contractuelen bij de overheid kunnen bijvoorbeeld een aanvullend pensioen krijgen.’

Door het versterken van het aanvullend pensioen zegt u volgens critici ‘Trek uw plan’ tegen de werknemers en de bedrijven. Als ze een hoger pensioen willen, moeten ze het zelf betalen.

Bacquelaine: ‘Dat klopt niet, want de tweede pijler kost ons ook geld. We geven een fors fiscaal voordeel op de stortingen voor de bedrijfspensioenen. Het aanvullend pensioen is een goed systeem, want het laat de mensen vrij. Willen ze sparen voor hun pensioen? Goed. Willen ze het geld aan iets anders geven? Ook goed. Dat is liberalisme.’

‘Alle landen met hoge pensioenen zijn trouwens landen waar de tweede pijler goed is uitgebouwd. Kijk naar Nederland, waar het wettelijke pensioen lager ligt dan bij ons en waar iedereen evenveel krijgt. Maar daarbovenop komt een fors bedrijfspensioen, waardoor de Nederlanders het beter doen dan wij. De vervangingsgraad loopt daar op tot 95 procent.’

Kan er een minimumpensioen van 1.500 euro komen, zoals de sp.a en het ABVV vragen?

Bacquelaine: ‘Ha, dat wil ik ook. Maar het is enkel betaalbaar als we de belastingen fors verhogen. En dat gaan we niet doen.’

De volgende verkiezingen zouden wel eens over de pensioenen kunnen gaan. Hebt u er een goed oog in, want de peilingen voor de MR zijn niet goed?

Bacquelaine: ‘Hoezo? We halen ongeveer hetzelfde niveau als bij de verkiezingen van 2014. Terwijl alle andere Franstalige partijen in vrije val zijn omdat ze stemmen verliezen aan de PTB. Volgens de peilingen is de PS een derde van haar kiezers kwijt, net zoals het cdH.’

Schermvullende weergave ©Debby Termonia

De MR heeft nog geen spijt van de gok van Charles Michel om als enige Franstalige partij in de kamikazeregering, zoals ze destijds werd genoemd, te stappen?

Bacquelaine: ‘Nog geen seconde. We hebben eindelijk de hervormingen doorgevoerd die nodig waren en die onmogelijk waren zolang de socialisten in de regering zaten. Ik denk dat we er tegenover de peilingen nog op kunnen vooruitgaan. De effecten van het regeringsbeleid zijn zeker in Wallonië niet altijd even goed voelbaar. De economie trekt aan en er komen veel jobs bij. Het zal dit en volgend jaar alleen maar beter worden.’

Wat is het doel? Een derde van de stemmen?

Bacquelaine: ‘Oh, dat is een magnifieke doelstelling. Maar als we de grootste worden, zijn we al heel tevreden.’

Om dan in een regering-Michel II te stappen?

Bacquelaine: ‘Dat hangt van de uitslag van de verkiezingen af. Maar als we binnen dezelfde filosofie kunnen blijven verderwerken - dat wil zeggen een focus op het sociaaleconomische - dan zou dat een goede zaak voor het land zijn.’

Gaat u dan voor vijf extra jaar op pensioenen?

Bacquelaine: ‘In dit land ben je geen kandidaat voor een ministerpost. Zo werkt het niet. Ik eis niets.’