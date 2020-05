'Dat Magnette eindelijk eens zegt wat hij wil'

De N-VA moet dan aanvaarden dat de gezondheidszorg wordt geherfederaliseerd, dat meer geld gaat naar de gezondheidszorg en dat de laagste lonen stijgen. Magnette wees erop dat die herfederalisering ook langs Vlaamse zijde leeft. Recent liet vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) in interviews in Franstalig België weten dat er ook bevoegdheden van Vlaanderen naar het federale België kunnen teruggaan. Ook de sp.a staat daarvoor open, liet Magnette optekenen.

Sleutelrol

Magnette weet dat ook, want CD&V-voorzitter Joachim Coens heeft daarover al duidelijke taal gesproken. De Parti Socialiste laat in de coulissen ook verstaan niet te wachten op een herfederalisering van de gezondheidszorg, maar eerder werk te willen maken van een verdere regionalisering.

Waalse coalitiewissel

Een regering met de N-VA krijgt Magnette niet verkocht in zijn partij, is de inschatting. Maar ook Vivaldi lijkt op een dood spoor te zitten. CD&V is niet mee met het herfederaliseringsverhaal, en tussen Magnette en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zit het helemaal scheef.

Er lekte uit dat Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) het zo gehad heeft met het haantjesgedrag van Bouchez, dat hij de Franstalige liberalen uit de Waalse regering wil zetten. Al liet Magnette in een reactie wel weten dat er geen coalitiewissel in Wallonië zit aan te komen.

Als een regering met de N-VA niet kan en Vivaldi op een dood spoor zit, dan wordt in de Wetstraat steeds luider de vraag gesteld of de PS-voorzitter niet denkt aan verkiezingen. 'Net zoals je weet dat in het leven de dood volgt, volgen in een democratie ooit verkiezingen', heeft Magnette intern al eens laten vallen.