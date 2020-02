David Leisterh volgt Reynders op als voorzitter Brusselse MR

Leisterh geldt als een Reynders-boy. Hij werkte zeven jaar als adviseur op het kabinet van Didier Reynders toen deze laatste minister van Buitenlandse Zaken was. Reynders sprak ook zijn openlijke steun uit voor Leisterh. 'Het is een persoon die mensen kan samenbrengen binnen de partij, en die ook nog eens het voordeel van de jeugd heeft.' De keuze van Reynders is opvallend omdat Dilliès niet alleen bekender is dan zijn rivaal, hij is ook burgemeester in Ukkel, de thuisgemeente van Reynders. Alleen staat Dilliès bekend als een getrouwe van ex-premier Charles Michel (MR), intussen Europees president. Het is één van de opdrachten van de nieuwe nationale MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez om de stammenoorlog tussen de clans Michel en Reynders - die de hele partij jarenlang spleet - te overstijgen.