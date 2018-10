De 5,6 miljard euro militaire aankopen genereren 4,68 miljard return

De federale regering hakte eerder op de dag de knoop door in het dossier van de nieuwe jachtvliegtuigen voor het Belgische leger. België koopt 34 Amerikaanse F-35's om de verouderende F-16's te vervangen. De offerte van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin haalde het van die van het Europees consortium Eurofighter. Voor de aankoop van de 382 Griffons en 60 Jaguars bij het Franse consortium van Nexter, Thales en Arquus, is een bedrag van 1,6 miljard euro toegezegd. Ten slotte worden 4 MALE-drones voor een waarde van 226 miljoen euro aangekocht bij de Amerikaanse producent General Atomics.

'Tegenover de aankoopprijs van 3,8 miljard euro voor de F-35 staat een aanzienlijke economische return van 3,69 miljard euro voor Belgische bedrijven. Daarnaast investeren we in nieuwe voertuigen en drones, goed voor een bijkomende economische return van 990 miljoen euro', aldus Peeters. 'Tot slot plannen we samen met Nederland aankopen van fregatten en mijnenvegers en ook daar wordt een belangrijke economische return verwacht.'