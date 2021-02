De Bleeker wil besparen op overheidsuitgaven

Staatssecretaris voor de Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) wil de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing, twee dagen telewerk per week in de federale overheidsdiensten en de uitgaven in de gezondheidszorg onder de loep nemen.

De regering-De Croo wil werk maken van een 'spending review', de evaluatie van de overheidsuitgaven. De bedoeling is de overheidsuitgaven onder de loep te nemen in de hoop dat een en ander beter kan gebeuren en met minder.

De Bleeker lanceert een driedubbel pilootproject. Ze wil de impact nagaan van de gedeeltelijke of volledige vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing, waarmee in het begin van de jaren 2000 is begonnen. Het gaat dan over overuren, de visserij, onderzoek en ontwikkeling en nacht- en ploegenarbeid.

Het gaat om een uitgavenpost die de voorbije jaren almaar is toegenomen: van 198 miljoen euro in 2005 naar 3,4 miljard in 2019. Voor dit jaar wordt de kostprijs geraamd op goed 4 miljard. Tegen 2024 zou het gaan om 4,5 miljard.

De Bleeker wil de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing vergelijken met alternatieven, zoals directe subsidies of de vrijstelling van sociale bijdragen. Dat kan het opstapje zijn naar hervormingen.

Een andere werf is die van het telewerk, dat door de coronacrisis in een hogere versnelling is geraakt. De Bleeker wil de impact onderzoeken van twee dagen per week telewerk in de federale administraties op de nood aan kantoren. Dat kan leiden tot besparingen.