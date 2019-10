De Block heeft nieuw wapen tegen dure pillen

Samen met acht andere landen gaat België de ontwikkeling van nieuwe en dure geneesmiddelen opvolgen. ‘Op die manier kunnen we betere prijzen afdwingen’, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Door baby Pia, die aan een zeldzame weesziekte lijdt en een medicijn nodig had dat 1,9 miljoen euro kost, staat de betaalbaarheid van geneesmiddelen bovenaan op de politieke agenda. Door innovaties in de farmawereld kunnen almaar meer patiënten worden geholpen, maar vaak gaat het om behandelingen waarvan de kostprijs bijzonder hoog oploopt.

De negen landen zullen via een centrale databank alle mogelijke informatie over geneesmiddelen met elkaar delen.

Om beter op de hoogte te zijn van de innovaties die op ons afkomen, gaat België met negen andere landen de ontwikkelingen in de farmasector opvolgen. De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) doet dat nu al, maar via de samenwerking kan dat veel nauwgezetter gebeuren. Naast de buurlanden Nederland en Luxemburg gaat het over Ierland, Portugal, Litouwen, Denemarken, Zwitserland en Noorwegen.

Centrale databank

Via een centrale databank zullen ze alle mogelijke informatie over geneesmiddelen en geneesmiddelen die in ontwikkeling zijn met elkaar delen. ‘Op die manier kunnen we vanuit het beleid veel beter anticiperen en ook betere prijzen afdwingen voor de sociale zekerheid’, zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block (Open VLD).

Via de Europese samenwerking probeert ons land sterker te staan in de onderhandelingen met de farmasector. De onderhandelingen over innovatieve geneesmiddelen verlopen nu in het geheim tussen een farmabedrijf en de overheid van elke lidstaat.

De zogenaamde artikel 81-contracten zijn interessant voor de bedrijven, want de lidstaten weten niet van elkaar hoeveel ze betalen voor een medicijn. De overheden gaan daarin mee, want ze vrezen anders van bepaalde medicijnen te worden uitgesloten. De farmasector zet de publieke prijs voor haar medicijnen zo hoog moeilijk, waardoor soms waanzinnige bedragen circuleren, in de hoop op een zo hoog mogelijk bedrag te eindigen.

Europese prijsonderhandelingen

Pogingen om de prijsonderhandelingen op Europees niveau te regelen, botsten tot nog toe op Frans en Duits verzet. België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk werken wel samen bij die onderhandelingen in de hoop de prijzen te kunnen drukken. De samenwerking rond de opvolging van nieuwe geneesmiddelen komt daar nu bovenop.