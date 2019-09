De Block heeft ‘serieuze vragen' bij farmaprijzen

‘We zijn gebonden aan procedures’, reageerde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) donderdag op de kritiek dat ze te weinig doet om de zieke baby Pia te helpen.

De afgelopen dagen lag De Block onder vuur voor haar uitspraak dat ze ‘voorlopig niets kan doen’ voor Pia. De baby lijdt aan de zeldzame genetische aandoening, spinale musculaire atrofie (SMA), waarbij de spieren geleidelijk verlammen, wat uiteindelijk tot de dood leidt. Via een sms-actie zamelden haar ouders het geld in om een dure behandeling met het geneesmiddel Zolgensma te financieren. Het middel wordt niet terugbetaald door de ziekteverzekering en één prik kost 1,9 miljoen euro.

‘Een miljoen Belgen hebben een sms gestuurd voor Pia en die kijken allemaal naar u. Ze begrijpen niet dat u zegt dat u niets kunt doen’, beet Sofie Merckx van de PVDA De Block gisteren toe tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Onder meer op Twitter en Facebook werd de liberale politica ook door het Vlaams Belang, de sp.a en de PVDA bekritiseerd.

Emotie

‘De emotie is groot, maar wij zijn gebonden aan procedures en registraties’, reageerde De Block. Ze verduidelijkte dat patiënten met de zeldzame spieraandoening worden behandeld met het wel terugbetaalde Spinraza. Dat geneest de aandoening niet, maar het verbetert de spierwerking. ‘We hebben hard onderhandeld om te komen tot een prijs van 500.000 euro per kind per jaar’, stelde ze.

Zolgensma is een veelbelovend middel waarbij een gezond gen wordt ingebracht om een defect in het DNA van de patiënt te corrigeren. Volgens de producent Novartis zijn baby’s met een eenmalige behandeling verlost van ziekenhuisopnames en zware medische kosten, wat de hoge prijs verantwoordt. Wel zou het middel niet bij elke patiënt kunnen worden gebruikt.

Het middel kan volgens de Block evenwel nog niet worden terugbetaald omdat het nog niet door het Europees Geneesmiddelenagentschap werd geregistreerd. ‘Zolang dat niet is gebeurd, mag ik niet eens een terugbetalingsprocedure opstarten.’ Wel contacteerde haar kabinet Novartis om een aanvraag in te dienen voor een compassionate use, waarbij de firma het middel gratis verstrekt. Het bedrijf weigerde dat.

‘Ik leg me niet bij die beslissing neer, want ik vind dat zulke bedrijven een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben’, haalde De Block uit. Ze wees erop dat de ontwikkeling van Zolgensma grotendeels werd gefinancierd met publiek geld en geld van de ontwikkelaars. Het medicijn werd niet door Novartis zelf ontwikkeld. Het bedrijf kreeg het in handen na de overname van het Amerikaanse biotechbedrijf AveXis.

Geen geld meer

Als overheid zomaar de 1,9 miljoen euro aan Novartis betalen zou een slecht idee zijn, argumenteerde De Block. De overheid onderhandelt nu met farmabedrijven over de prijzen die ze mogen aanrekenen. ‘Stel dat ik met die 1,9 miljoen euro instem. Dan geef ik toe dat alle procedures en onderhandelingen niet van tel zijn, wordt ons systeem uitgehold en hebben we binnen de kortste keren geen geld meer.’

De Block benadrukte ook dat ze problemen heeft met de prijszetting van medicijnen. ‘Ik stel me serieuze vragen bij die prijzen.’ Over de ontwikkelingskosten van de farmabedrijven is weinig transparantie en vaak betalen multinationals als Novartis exorbitante prijzen om veelbelovende middelen - die vaak met overheidssteun werden ontwikkeld - op te kopen om ze dan aan hoge prijzen in de markt te zetten.

De Block wees eveneens naar specifieke problemen met weesgeneesmiddelen, medicijnen tegen zeer specifieke aandoeningen zoals Zolgensma. Europa heeft in 2000 een beschermd statuut gecreëerd om bedrijven te stimuleren te investeren in de ontwikkeling ervan. De kritiek is dat het producenten van zulke middelen verzekert van een monopoliepositie waardoor de prijzen te hoog liggen. ‘Het moet dringend worden herzien’, zei de minister.