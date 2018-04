De Block neemt gas terug over werkhervatting zieken

Winnaars en verliezers

Langdurig zieken die gedeeltelijk het werk hervatten, behouden een deel van hun ziekte-uitkering. Het bedrag was tot nu afhankelijk van hoeveel ze bijverdienden. Sinds 1 april is de berekeningswijze aangepast en hangt de uitkering af van hoe veel uren iemand het werk hervat.

De hervorming telt winnaars en verliezers. Ze speelt vooral in het voordeel van wie na ziekte zeer beperkt het werk hervat. Iemand met een voltijds contract die na zijn arbeidsongeschiktheid weer één dag begint te werken behoudt zijn volledige uitkering met daar bovenop zijn loon.

Wie bijna volledig het werk hervat, is in het nieuwe systeem minder goed af. In sommige scenario’s liggen de uitkeringen tot 200 euro per maand lager. Een gezinshoofd met een voltijdse ziekte-uitkering van 1.040 euro die de helft van het werk hervat, hield in het vorige systeem 1.721,4 euro over (800 euro loon en 921,4 euro uitkering). Dat is zelfs meer dan zijn oorspronkelijk brutomaandloon van 1.600 euro. In het nieuwe systeem krijgt die persoon nog 1.528 euro (800 euro loon en 728 euro uitkering). Een totaalinkomen hoger dan het oorspronkelijke loon is niet meer mogelijk. Anders is er financieel geen motivatie om het werk weer volledig op te pakken.