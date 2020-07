De Block strenger voor asiel

Wie weigert te vertrekken na een asielaanvraag die onontvankelijk is, zal voortaan worden opgesloten.

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) gaat misbruik van de asielprocedure harder aanpakken. Wie geen aanvraag meer kan indienen, dat toch doet en weigert te vertrekken, kan worden opgesloten.

In de Europese Unie is voor asiel nog altijd de Dublin-verordening van kracht. Die zegt dat een asielzoeker de aanvraag moet indienen in het land van aankomst. De facto is dat vaak Griekenland of Italië.

Heel vaak is België echter het aantrekkelijkste land van bestemming, zegt De Block, samen met Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Volgens De Block heeft dat te maken met ons sociaal systeem.

Wie na aankomst in een ander EU-land in ons land toch een asielaanvraag indient, moet volgens de Dublin-regels terug naar het eerste land van aankomst. De Block zegt nu strenger te worden voor wie dat niet vrijwillig doet. Die mensen zullen worden opgesloten, zegt de minister in 'De Ochtend' op Radio 1.

Het aandeel 'Dubliners' groeide vorig jaar aan tot 43 procent van alle asielzoekers in ons land, leren cijfers van Het Laatste Nieuws. Van de 11.882 mensen die werden verzocht hun asielprocedure te voeren in een ander EU-land, is nog geen tiende naar dat land terug gekeerd.

Volgens De Block wordt te vaan misbruik gemaakt van de Belgische regels. Ze verwijst naar 'opgezette netwerken' die mensen helpen elke dag van domicilie te veranderen, zodat de asieldiensten de facto niet kunnen werken.